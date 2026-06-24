美國國會對伊朗戰爭的反彈聲浪持續升高。美國聯邦參議院23日表決通過一項戰爭權力決議案（War Powers Resolution），要求美國總統川普（Donald Trump）停止美軍對伊朗的軍事行動，成為自2月28日美伊衝突爆發以來，國會對川普政府最具象徵性的制衡行動之一。
根據路透社報導，決議案最終以50票贊成、48票反對獲得通過。在此之前，美國眾議院本月稍早也已通過相同內容法案，顯示即使在共和黨內部，對這場備受爭議的衝突也出現愈來愈多質疑聲音。
根據投票結果，除民主黨陣營幾乎一致支持外，另有4名共和黨參議員倒戈投下贊成票，還有2名共和黨議員未參與投票。眾議院方面則以215票對208票通過法案，同樣有4名共和黨議員與民主黨聯手支持。
這也是美國國會兩院首次同時依據1973年《戰爭權力法》（War Powers Act），正式通過要求總統撤回美軍參與海外敵對行動的決議案，具有重要政治象徵意義。
不過，該決議實際效力仍存在高度不確定性。依照《戰爭權力法》規定，這類決議案無須送交白宮由總統簽署，因此川普無法透過否決權加以阻擋。然而，白宮已表明立場，認為該法案違反憲法賦予總統的三軍統帥權，因此不具法律約束力。
目前學界與法律界對此仍存有爭議。美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員安德森（Scott Anderson）指出，行政部門很可能以憲法理由拒絕執行決議，而未來是否有人具備法律資格提起訴訟、迫使政府遵守，也仍有待司法機關裁定。
儘管投票結果很可能在很大程度上仍流於象徵意義，但對川普而言無疑是一次明確的挫敗。直到最近，川普幾乎還享受著國會共和黨人的全力支持。目前，川普的共和黨在參眾兩院均僅佔微弱多數。
分析認為，雖然這項決議短期內未必能直接改變美伊衝突走向，但已反映國會對川普政府軍事決策的不滿正在擴大，也凸顯總統在伊朗政策上不再享有過去近乎全面的共和黨支持。
目前川普政府仍持續與伊朗進行和平談判，雙方日前已在瑞士展開新一輪協商，外界關注國會此舉是否將進一步影響白宮的談判策略與未來軍事部署。
有觀察指出，隨著戰事拖延、能源市場動盪以及國內反戰聲浪升溫，美國國會對伊朗政策的監督力道正逐漸增強。即便決議案最終可能淪為象徵性表態，仍凸顯華府內部對這場衝突的分歧已日益公開化。
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根據投票結果，除民主黨陣營幾乎一致支持外，另有4名共和黨參議員倒戈投下贊成票，還有2名共和黨議員未參與投票。眾議院方面則以215票對208票通過法案，同樣有4名共和黨議員與民主黨聯手支持。
這也是美國國會兩院首次同時依據1973年《戰爭權力法》（War Powers Act），正式通過要求總統撤回美軍參與海外敵對行動的決議案，具有重要政治象徵意義。
不過，該決議實際效力仍存在高度不確定性。依照《戰爭權力法》規定，這類決議案無須送交白宮由總統簽署，因此川普無法透過否決權加以阻擋。然而，白宮已表明立場，認為該法案違反憲法賦予總統的三軍統帥權，因此不具法律約束力。
目前學界與法律界對此仍存有爭議。美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員安德森（Scott Anderson）指出，行政部門很可能以憲法理由拒絕執行決議，而未來是否有人具備法律資格提起訴訟、迫使政府遵守，也仍有待司法機關裁定。
儘管投票結果很可能在很大程度上仍流於象徵意義，但對川普而言無疑是一次明確的挫敗。直到最近，川普幾乎還享受著國會共和黨人的全力支持。目前，川普的共和黨在參眾兩院均僅佔微弱多數。
分析認為，雖然這項決議短期內未必能直接改變美伊衝突走向，但已反映國會對川普政府軍事決策的不滿正在擴大，也凸顯總統在伊朗政策上不再享有過去近乎全面的共和黨支持。
目前川普政府仍持續與伊朗進行和平談判，雙方日前已在瑞士展開新一輪協商，外界關注國會此舉是否將進一步影響白宮的談判策略與未來軍事部署。
有觀察指出，隨著戰事拖延、能源市場動盪以及國內反戰聲浪升溫，美國國會對伊朗政策的監督力道正逐漸增強。即便決議案最終可能淪為象徵性表態，仍凸顯華府內部對這場衝突的分歧已日益公開化。
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