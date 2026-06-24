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法國足球協會（FFF）於今日發布官方聲明，法國國家隊總教練德尚（Didier Deschamps）因其母親不幸離世，已緊急啟程返回法國處理喪葬事宜。德尚將無法參與法國隊賽前訓練，亦確認將缺席台灣時間6月27日凌晨3點，世界盃小組賽I組最後一輪對陣挪威隊的關鍵戰役。法國足協在聲明中表示，德尚是在今日上午接獲噩耗。經與法國足協主席菲利普·迪亞洛（Philippe Diallo）協商後，德尚已正式委託其得力助手、助理教練居伊·斯特凡（Guy Stéphan）暫代帥位，負責球隊訓練及場邊指揮工作，直至德尚回歸為止。法國足協在官方公告中沉痛地向德尚及其家人表達最深切的慰問：「在這個悲痛的時刻，我們向德尚主帥致以深切的哀悼，並代表法國足協全體成員，給予他最強大的支持。」身為法國隊隊長，姆巴佩（Kylian Mbappé）在得知消息後，第一時間於個人社交媒體上發文向德尚表達支持。姆巴佩寫道：「我們所有的思緒，此刻都與我們的教練以及他的家人同在。教練，你並不孤單。」這番溫暖的發言迅速引起法國球迷的廣大迴響，大家紛紛留言為德尚祈禱。目前，法國隊在I組中表現強勢，已成為奪冠熱門之一，而即將到來的與挪威隊之戰，不僅是小組賽的收官之作，更是影響淘汰賽對陣名單的關鍵戰。在缺少總教練坐鎮的情況下，法國隊能否在居伊·斯特凡的帶領下，成功壓制由哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威隊，成為各界高度關注的焦點。對於德尚而言，此時此刻家人的陪伴遠比足球場上的勝利來得重要。全體法國隊隊員與工作人員目前皆展現了高度的凝聚力，希望能以最好的表現來慰藉主帥的喪親之痛。