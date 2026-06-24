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歷史上首度殺進世界盃正賽的烏茲別克，在小組賽次輪0：5慘敗給葡萄牙。這場大敗讓遭遇兩連敗的烏茲別克落入小組墊底、確定無緣分組前兩名，出線形勢極度渺茫。殘酷的結果讓年僅22歲、效力於英超曼城的烏茲別克新星胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）在終場哨聲響起時當場崩潰痛哭，而賽後他在場上與曼城隊友的擁抱，成為了這場無情大敗中最溫暖的畫面。胡桑諾夫作為烏茲別克不可或缺的防線核心，胡桑諾夫在此役再度頂住壓力打滿全場。面對渴望洗刷首戰低迷的葡萄牙，胡桑諾夫與防線隊友雖然拼盡全力，但仍無力阻擋C羅（Cristiano Ronaldo）的梅開二度與葡萄牙眾將的攻勢，最終吞下5球慘敗。當主裁判吹響比賽結束的哨音，胡桑諾夫再也壓抑不住內心的不甘與遺憾，直接癱坐在草皮上流下男兒淚。這一幕隨即在社群網路上引發巨大迴響，日媒更指出，在Yahoo!的即時搜尋榜中，「胡桑諾夫的眼淚」瞬間衝上熱門趨勢，無數球迷紛紛留言打氣：「看到他哭，我也跟著掉眼淚了」、「第一次參賽已經很棒了，絕對要再回到世界盃舞台！」就在胡桑諾夫無助落淚之際，場上出現了感人的一幕。葡萄牙陣中的中場核心席爾瓦（Bernardo Silva）與鐵衛迪亞斯（Rúben Dias），這兩位胡桑諾夫在英超曼城並肩作戰的俱樂部隊友，立刻主動走向前。席爾瓦和迪亞斯給了他一個擁抱。兩人在胡桑諾夫耳邊輕聲細語地送上鼓勵，拍拍他的肩膀，試圖平復這位年輕新星悲傷的情緒。這段曼城隊友在世界盃舞台上跨越國籍的「神仙友誼」，迅速在各大社群媒體發酵，球迷紛紛留言表示：「席爾瓦和迪亞斯的擁抱真的太熱血、太催淚了。」 「雖然在世界盃是前線的對手，但走下賽場我們依然是兄弟。」 「看到曼城隊友走過去抱住他，這一幕真的讓人起雞皮疙瘩，太感動了。」