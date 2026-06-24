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邁阿密熱火隊日前完成驚天動地的交易，成功引進兩屆MVP得主「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與阿德巴約搭檔（Bam Adebayo），並送出希羅（Tyler Herro）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）等潛力戰力與大量選秀籤作為代價。這筆震驚NBA的操作，在球評與名將間引發熱烈討論。前NBA球星貝佛利（Patrick Beverley）更在播客節目中直言：「聯盟變天了！這是最差也是鄧肯（Tim Duncan）與羅賓森（David Robinson）的等級。」對於阿德托昆博加盟熱火，貝佛利語出驚人地表示：「字母哥去邁阿密？爭冠戲碼已經結束了。你們接下來會看到熱火時期的詹姆斯（LeBron James）那樣的揚尼斯。」他高度看好這組全新的內線搭檔，認為阿德托昆博與阿德巴約的組合，即便發揮不如預期，下限也絕對等同於當年聖安東尼奧馬刺隊那對傳奇雙塔——鄧肯與羅賓森。曾入選多次全明星賽的「大將軍」阿里納斯（Gilbert Arenas）則從戰術細節進行剖析，他認為大眾嚴重低估了阿德巴約在現代籃球中的戰術價值。阿里納斯分析道：「大家總以為阿德巴約只打團隊籃球，但他其實擁有非常豐富的進攻武器庫。他能投籃、能進行一對一單打、更有著頂級的傳球視野。他是字母哥身邊最完美的二號人物。」阿里納斯進一步指出，這兩人的配置具有極佳的兼容性：「字母哥擅長內線衝擊，而阿德巴約能在外圍拉開空間；當字母哥持球突破時，阿德巴約也能隨時進入低位單打。這組配置最有趣的點在於，熱火曾經是用防守『築牆』來限制字母哥的球隊，現在他們卻直接擁有了他，這將產生極大的化學反應。」這場「神仙打架」的組合雖然受到名將追捧，但也引發了外界的質疑，特別是兩人在進攻空間（Spacing）與罰球表現上的短板。然而，這正是總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）展現魔法的最佳舞台。