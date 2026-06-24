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▲林女透露自己歷經多次流產及子宮外孕，終於在第10次成功生下女兒。（圖／翻攝自Threads）

▲然而林女在生下女兒後，竟吸毒駕駛車輛，導致車輛衝撞進店面中。（圖／翻攝自Threads）

桃園市桃園區22日晚間發生驚悚車禍，一名36歲林姓女子駕車行經中山東路時，疑似失控連續擦撞多輛汽車，最後整輛車衝進路旁安全帽店，造成店面玻璃碎裂、現場一片狼藉。所幸事故未造成路人或店員傷亡，但車內竟還坐著林女3歲女兒，讓目擊民眾相當震驚。隨後不少網友發現，該名林姓女子是一名在社群上擁有上萬追蹤的「育兒網紅」，該名網紅過去曾透露自己歷經10次懷孕9次流產才成功生下女兒，如今卻被抓到毒駕，讓不少網友直呼：「太諷刺！」林女22日在桃園駕車衝撞一間店面，警方到場後發現林女精神狀態異常，進一步盤查後在車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯相關證物，毒品快篩結果也呈現陽性反應，警方初步認定林女涉嫌毒駕，依公共危險罪及《毒品危害防制條例》移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後也向法院聲請羈押。事件曝光後，林女身分隨即被網友起底，她在社群平台擁有上萬名粉絲，平時常分享育兒、旅遊與家庭生活，過去更曾公開自述不孕經歷，表示自己歷經6年試管、懷孕10次，包含多次流產與子宮外孕，才終於生下女兒，如今卻被控載著孩子毒駕上路，讓外界難以接受。不少網友翻出林女過往影片與貼文，痛批她一邊分享母愛與育兒心得，一邊卻涉嫌吸毒後載幼童上路，完全無視孩子與路人安全。有人直言：「好不容易有小孩，為什麼要讓她暴露在毒品和車禍風險中？」也有網友認為，林女過去塑造的溫柔媽媽形象，如今因毒駕事件全面崩塌。由於林女當時載著3歲女兒同行，桃園市社會局也已介入了解，後續將針對兒童安全與家庭照護狀況進行評估，外界關注的不只是毒駕刑責，更包括孩子是否長期處於高風險環境，紛紛感嘆3歲小女孩「生錯家庭」。