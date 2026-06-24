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▲阿翔（右）婚後和老婆（左）久居松山區，疫情期間一度搬到東區，如今又搬回來。（圖／Out Of Control 媽咪Grace FB）

男星阿翔（陳秉立）今（24）日被爆，已悄悄從台北市東區搬回松山區居住，斥資近7000萬購入明星學區豪宅，並換上348萬起跳的BMW純電休旅車，可謂是雙喜臨門。阿翔雖曾因不倫風波重創形象，但近年手握多檔主持節目，收入早已回穩，日前也被拍到開新車接送兒女、與妻子Grace，家庭生活溫馨幸福。據《CTWANT》報導，阿翔今年初開始便被多次拍到出入位於松山區的新家，該處位於松山區明星學區，跟過去住過的舊家距離不遠，查詢實價登錄近期的交易紀錄可發現，該地區房價每坪約110萬元，因此粗估阿翔新家應該要台幣7000萬左右。而阿翔不只搬新家，還被發現開新車接送妻小，他開的是要價348萬起跳的BMW純電休旅車，可見阿翔財力雄厚。回顧阿翔與謝忻的不倫戀，兩人2019年時，被拍到在路邊接吻照片，導致雙方形象均跌落谷底，但阿翔仍繼續主持《綜藝大集合》，並獲得妻子Grace的原諒，回歸家庭，因此形象逐漸回升。阿翔目前除了《綜藝大集合》，還固定主持《綜藝新時代》以及YouTube節目《鬧著玩娛樂》，工作、收入都相當穩定，也難怪能負擔新車、新房。至於謝忻，她就沒這麼幸運，離開《綜藝大集合》後，沒有固定主持的節目，只能靠社群接業配、開團購或是主持一些商演活動維生。