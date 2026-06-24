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遭藍營質疑是否可能動用特支費？

梁文傑親回「自己出錢」、「別再責難陳瑩」

陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃，完全仰中共鼻息的農產品」，引發輿論爭議。他22日與民進黨立委陳瑩一起享用鳳梨釋迦冰棒，為「語言表達失當」致歉，並承諾採購鳳梨釋迦相關產品支持台東農民。不過，國民黨立委王鴻薇質疑，相關採購是否又由納稅人埋單？梁文傑昨（23）日則在Threads發文駁斥，強調「我要買什麼當然是我自己出錢」。梁文傑日前受陳瑩邀請，品嚐從台東空運而來的鳳梨釋迦冰棒。陳瑩在現場直言，梁文傑先前說法傷到農民的心，希望他以具體行動表示歉意，並當場開酸「少去一次酒店就可以買很多釋迦」。梁文傑則承諾，會購買1000支鳳梨釋迦冰棒，分送給陸委會約200位同仁，每人1包；待年底鳳梨釋迦產季時，也會再購買100箱作為送禮禮品。經估算，鳳梨釋迦冰棒單價約80元，1000支費用約8萬元；鳳梨釋迦一箱含運費約750元，100箱約7萬5000元，2項合計約15萬5000元，引發王鴻薇質疑，梁文傑因重大失言風波向農民道歉，若最後又用公帑支付，等於是納稅人幫他埋單。她並提及過去蘇貞昌書展買童書、丁怡銘向牛肉麵業者道歉等爭議，要求梁文傑說明採購費用究竟是自掏腰包，還是使用公款。對此，梁文傑在Threads回應該質疑，「我要買什麼當然是我自己出錢，要支持農民怎麼可能用政府的特支費？無不無聊？」另外，針對陳瑩吐槽他少去酒店多買釋迦，引起部分支持者不滿，認為陳瑩為了選情，犧牲自家人，梁文傑又沒說錯話，而撻伐陳瑩，梁文傑也表示，「我和陳瑩委員是好朋友，拜託大家不要再有任何責難，敵人正在看著我們的一舉一動，我相信大家都懂的。如果不懂，那你就太遜了。」