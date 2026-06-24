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2026年世界盃L組中英格蘭與迦納今（24）日以0：0握手言和。不過在這場比賽開踢前，英格蘭隊後衛斯賓塞（Djed Spence）在賽前列隊握手儀式上，當眾無視並拒絕與加納隊陣中身陷性侵官司的核心中場帕爾特伊（Thomas Partey）握手，該畫面隨即在社群網路上瘋傳，許多網友紛紛力挺斯賓塞：「幹得好」、「除非他被判無罪，不然我也不會跟他握手的」。不過也有球迷認為在判決還沒出爐的情況下，斯賓塞一系列的作法還是過於偏激。現效力於西甲比利亞雷阿爾、過去曾長期待在英超兵工廠的加納中場核心帕爾特伊，因在英國面臨7件強姦嫌疑與1件性的強姦嫌疑起訴，目前正等待倫敦法院的公審。雖然帕爾特伊本人全盤否認罪名，但這起極具爭議的司法案件已對他的職業生涯造成巨大打擊。由於主辦國之一的加拿大政府拒絕讓涉嫌嚴重刑事案件的帕爾特伊入境，導致他無奈缺席了迦納在多倫多進行的首場小組賽。本場在波士頓進行的次輪賽事，帕爾特伊終於迎來本屆世界盃初登場。然而，當現場廣播播報他的名字時，球場瞬間爆發出鋪天蓋地的噓聲。在90分鐘的比賽中，只要帕爾特伊一觸球，看台上的球迷就會開始無情嘲諷。在國歌演奏後的例行握手儀式。根據英國《每日郵報》發布的現場影片與報導，英格蘭眾球星依序與迦納球員握手、擊拳致意，大多數球員紛紛與帕爾特伊握手，唯獨效力於英超熱刺的後衛斯賓塞成為了唯一的例外。報導指出，當時轉播鏡頭雖然刻意避開，但遠景與社群流傳的畫面清晰顯示，當帕爾特伊走到斯賓塞面前時，斯賓塞突然將手抽回，直接將對方當作空氣。帕爾特伊被當眾拒握後顯得相當錯愕，走過去時還忍不住回頭瞥了斯彭斯一眼。這起事件隨即在網路上掀起軒然大波。據英國廣播公司《BBC》報導，英格蘭足球總會在賽前並未針對「是否與爭議球員握手」一事與球員進行開會或給出指引，因此握手與否純屬球員個人意志。英媒指出，世界盃提倡尊重與公平競爭，握手是行之有年的慣例，這讓英格蘭球員在賽前陷入了尷尬的道德立場。斯賓塞的挺身抵制獲得了大批英國網友與女權團體的力挺，認為他展現了明確的道德底線；但也有部分輿論認為，在司法判決確定前，應維持體育賽事的禮儀。