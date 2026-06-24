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盧比歐展開波斯灣訪問 強調國際水道不得徵費

伊朗與阿曼研擬新制度 主張擁有管理權利

川普反對收費 但不排除美國未來自行徵費

全球五分之一能源經此運輸 收費恐衝擊航運與油價

伊朗與阿曼近日宣布，將研究對全球最重要能源運輸通道之一的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）徵收管理服務費，引發國際航運與能源市場高度關注。對此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）23日明確表態，強調荷姆茲海峽屬於國際水道，任何國家均無權向通行船隻徵收通行費或其他費用。綜合媒體報導，盧比歐23日抵達阿拉伯聯合大公國（UAE）後接受媒體訪問時表示，荷姆茲海峽是全球重要的國際航運要道，依據現行國際法，「任何國家都不被允許在國際水道上徵收通行費或費用」。他進一步指出，美國不需要特別說服區域國家支持這項立場，因為波斯灣各國都仰賴海峽的自由通行，「我相信這個地區所有國家都會同意我們的看法」。盧比歐自23日起展開為期3天的波斯灣訪問行程，將陸續訪問阿聯、科威特及巴林，並於25日與波斯灣合作理事會（GCC）成員國代表會晤。美國國務院表示，會談將聚焦於美伊終戰諒解備忘錄（MOU）、確保荷姆茲海峽航行自由，以及維護區域和平與穩定等議題。此次爭議源於伊朗與阿曼日前表示，兩國正著手研究荷姆茲海峽未來的管理與海事服務制度，並考慮向通過海峽的船隻收取管理服務費。兩國同時強調，作為與海峽相鄰的沿岸國家，對該航道擁有主權與管理權利。根據外媒報導，伊朗上週已透露，相關海事服務費最快可能在現行60天免費通行期結束後開始實施。此舉被外界視為德黑蘭在戰後重建財政收入及強化區域影響力的重要政策選項之一。不過，美國與伊朗日前簽署的終戰備忘錄中已明確提及，伊朗將在未來60天內盡最大努力，確保商船能夠安全且免費往返波斯灣與阿曼海。備忘錄同時規劃，由伊朗、阿曼及其他波斯灣國家共同討論荷姆茲海峽未來的管理模式及海事服務安排。荷姆茲海峽收費問題也牽動美伊後續談判進展。美國總統川普（Donald Trump）日前表示，在雙方停火期間的60天內，海峽將維持免收通行費，理論上60天期滿後也不應收費。不過，川普同時警告，若美伊最終未能達成正式協議，美國可能考慮向通過荷姆茲海峽的船隻徵收費用，作為維護中東安全及保障航運自由所付出成本的補償。分析指出，荷姆茲海峽是全球最關鍵的能源運輸樞紐之一，戰前約有全球五分之一的石油及天然氣經由此航道運往國際市場。一旦沿岸國家實施收費制度，或因主權爭議引發新的外交摩擦，不僅可能推升全球航運成本，也將牽動國際油價與能源供應穩定。隨著美伊戰後談判持續進行，荷姆茲海峽未來是否維持完全自由通行，或將出現新的管理與收費機制，已成為波斯灣地區安全局勢與全球能源市場關注的焦點。