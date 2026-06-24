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台灣時間2026年6月24日凌晨1時，世界盃小組賽K組第2輪賽事中，葡萄牙以5：0大勝烏茲別克。本場比賽C羅梅開二度，努諾·門德斯（Nuno Mendes）自由球破門，加上烏茲別克門將內馬托夫（Abduvohid Nematov）的烏龍球與萊奧的替補建功，葡萄牙兩戰過後積分來到4分，手握5個淨勝球，出線形勢大好。這場比賽最大的亮點是41歲的C羅（Cristiano Ronaldo）在場上展現出的重大改變——分享更多機會給隊友，這一舉動徹底活化了葡萄牙隊的進攻節奏。比賽第17分鐘，佩德羅·內托（Pedro Neto）在禁區弧頂被哈姆羅別科夫放倒，葡萄牙獲得位置極佳的自由球。身為頭號主罰手的C羅理所當然地站到了球前，身旁跟著門德斯。當全場目光與防守重心都鎖定在C羅身上時，他卻選擇作為誘餌，由努諾·門德斯突施冷箭直接破門。賽後，門德斯還原了這精彩的戰術配合：「本來我只是作為誘餌站好位置準備主罰，然後B費走過來討論誰來主罰。C羅主動說讓我來，所有人的目光都集中在他身上，他為我吸引了所有的防守注意力，因為看到了足夠的空間，當下我就知道自己會進球。」C羅在賽後受訪時也笑著證實了這項戰術：「我本來打算自己主罰，但我告訴努諾：『我們來騙騙門將，他會以為是我。你大力射門，肯定能進。』」他強調，球隊的目標就是進球，不論是誰踢進的，只要從頭到尾保持團結，這支隊伍就能走得更遠。除了心態上的無私轉變，C羅在本場比賽也徹底找回射門靴。他在上半場先是接獲坎塞洛傳球打破僵局，隨後又接應B費助攻低射破網，順利上演梅開二度。這兩粒進球不僅一掃首輪對陣民主剛果時的低迷（當時僅25腳觸球且3次射門全數偏出），更讓他一舉締造了兩項偉大紀錄：成為足球史上唯一一位連續6屆世界盃皆有進球的球員；個人世界盃總進球數達到10球，正式超越傳奇球星尤西比奧，登頂葡萄牙隊史世界盃射手榜。烏茲別克國家隊總教練法比奧·卡納瓦羅在賽後記者會上，面對葡萄牙SIC頻道記者Gaspar Castro提問「2006年贏得世界盃時的您能否防住今天的C羅」時，給予了極高的評價。卡納瓦羅表示：「他有一種在禁區內尋找空檔的天賦，跑位非常頻繁且極其出色。隊友們也圍繞他來踢，而他的跑位總是能牽動防線。作為後衛，你必須非常聰明地貼身盯防他，因為在禁區內只要給他留出1厘米的空間，你就完了。」他也對C羅的職業精神表達敬意，直言早就勸過C羅繼續享受比賽，只要還有心氣就應該繼續踢下去。首戰戰平後，若昂·內維斯一句「我們沒有義務給他傳球」曾讓葡萄牙陷入內鬨疑雲，C羅甚至被部分媒體指責為球隊奪冠的阻力。但此役C羅用實際行動粉碎了所有謠言。他變得不再自私，懂得與隊友分享機會並成就團隊。一場5：0的大勝證明，一個更具團隊意識、更理性的C羅，不僅讓自己迎來了爆發，也讓整支葡萄牙隊重新回到了正確的軌道上。