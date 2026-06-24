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▲川普即將出席世界杯決賽（圖／@RapidResponse47Ｘ）

2026年美加墨世界盃即將進入最後決戰，美國總統川普的身影也將出現在決賽現場。國際足總（FIFA）主席詹尼·因凡蒂諾（Gianni Infantino）23日正式宣布，川普總統將出席7月19日在新澤西州大都會人壽球場舉行的世界盃決賽，並親自為冠軍球隊頒獎。根據因凡蒂諾的公開宣布，川普將親臨這場全球矚目的世足賽決賽現場，並在頒獎典禮上親手將冠軍獎盃交到冠軍球隊手中。對於身為地主國總統的川普而言，這場決賽不僅是體育盛事，更是一次絕佳的國際舞台亮相機會。然而川普出席重大體育賽事頒獎的紀錄，並非全無爭議。去年在美國舉行的世界俱樂部錦標賽（世俱盃）決賽上，川普為冠軍球隊頒獎後並未依慣例離場，而是繼續留在頒獎台上，整個過程讓鏡頭焦點從球員身上轉移，美國媒體隨即以「川普搶盡風頭」為題大篇幅報導，引發外界側目。如今這一幕是否將在世足賽決賽頒獎典禮上重演，已成為眾多媒體與球迷私下關注的焦點之一。隨著世界盃決賽腳步逐漸逼近，這場預計在7月19日登場、由瑪丹娜、夏奇拉與BTS同台演出的超級中場秀，加上川普親自頒獎的話題效應，讓這屆世足賽決賽在競技層面以外，話題熱度已提前燃起。