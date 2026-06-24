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國民黨主席鄭麗文主張兩岸和平路線，並稱因此吸引到更多支持者，對國民黨而言是「巨大的利多」。她並以2024年國民黨總統候選人侯友宜為例，指出美國不會因為國民黨路線模糊，就給予較好的選舉空間，更直言侯友宜「完全沒有因為不親中而討到好處」。對此，現任新北市長侯友宜的幕僚昨（23）日回應表示，侯友宜始終堅持守護中華民國。也有藍營新北市議員參選人認為，親中標籤對參選人來說仍然是阻力大於助力，國民黨可能得審慎思考，要給民眾什麼樣的觀感。針對鄭麗文昨接受媒體人唐湘龍主持的《觀點》節目專訪提及，「侯友宜完全沒有因為不親中而在選舉與美國評價討到好處」，侯友宜方面回應指出，侯友宜始終堅持守護中華民國、捍衛台灣，跟選不選舉無關，相信這是所有從政的人都應該堅守的原則與價值。另有新北市的議員參選人表示，縱使綠營主打「抗中保台」和「芒果乾（亡國感）」不是每次選舉都管用，親中標籤對參選人來說仍然是阻力大於助力，國民黨可能得審慎思考，要給民眾什麼樣的觀感。