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2026年NBA選秀大會於今（24）日正式揭幕，萬眾矚目的狀元籤由華盛頓巫師隊持有，最終巫師隊不負眾望，正式宣布選擇來自楊百翰大學（BYU）的天才側翼球員——迪班薩（AJ Dybantsa）。這位年僅19歲的新星，憑藉其驚人的身體素質與頂級的球場影響力，毫無懸念地登頂本屆選秀狀元，正式開啟他的職業籃球生涯。出生於麻薩諸塞州波士頓的迪班薩，身高6呎9吋（約206公分），體重217磅（約98公斤），在場上主打小前鋒。迪班薩自高中時期便是全美最受矚目的籃球新星，先後輾轉於聖賽巴斯提安高中、籃球名校 Prolific Prep 以及猶他預科學校（Utah Prep Academy），無論在哪個階段，他皆展現出超越年齡的宰制力。他在2025年選擇加盟楊百翰大學（BYU），並在大一賽季繳出震撼表現，不僅成為該校隊史排名最高的招募球員，更以場均25.5分成為NCAA該賽季的得分王，並榮獲大12聯盟（Big 12）年度最佳新人與全美第一隊等殊榮。選秀專家薩姆·維卡尼（Sam Vecenie）在評價迪班薩時表示，他是這屆選秀會上物理條件最出色的側翼球員。迪班薩不僅具備出色的爆發力，更擁有罕見的球感與防守多樣性。他在2026年1月對陣猶他大學的比賽中，砍下單場43分，打破了當年丹尼·安吉（Danny Ainge）保持的楊百翰大學新生得分紀錄，展現了他在關鍵時刻獨挑大樑的能力。除了大學賽場的成就，迪班薩在國際舞台上同樣閃耀。他曾帶領美國隊奪下2025年FIBA U19世界盃冠軍，並榮膺該賽事的MVP。無論是防守時的覆蓋範圍，還是進攻端的得分手段，迪班薩都被視為一名能立即為巫師隊注入活力的「基石型球員」。華盛頓巫師隊在成功簽下後衛崔楊（Trae Young）後，此番透過選秀補進迪班薩，意圖構築一老一少、一外一內的核心組合。這也是巫師隊近年來最重要的球員引進計劃之一。面對巫師球迷的高度期待，迪班薩在獲選後顯得自信滿滿。他表示將全力以赴適應NBA的強度，帶領華盛頓巫師重返競爭行列。這場選秀結果也再次印證了迪班薩自高中時期便被冠上的「全美第一高中生」美名，如今這名天才側翼正式踏入NBA職業殿堂，他的表現勢必將成為2026-27賽季最值得期待的看點之一。