今年第7號颱風「米克拉」已經轉弱為中颱，今（24）日晚至周四上午是最靠近台灣的時刻，而第8號颱風「無花果」也在昨天生成，太平洋雙颱共舞但對台灣都沒有太大的影響。《NOWNEWS》特別整理米克拉颱風、無花果颱風最新路徑、對台影響雨勢、停班停課機率等動態資訊，讓民眾一文掌握颱風最新狀況。
太平洋雙颱風誕生！米克拉、無花果颱風最新路徑、位置
根據中央氣象署最新預報，米克拉颱風強度已經降為中度颱風，中心位置在北緯20.2度、東經124.6度，過去持續以時速12公里往北北西方向移動，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。
按照目前潛勢路徑圖，米克拉颱風已經開始北轉，將會朝琉球南方海面前進，路徑上跟先前預估沒有差太多，今晚至周四是米克拉颱風最靠近台灣的時候，花東有短暫陣雨，西半部、東北部雨勢增多，南部有大雨要特別留意。
至於「無花果颱風」，最新中心位置在14.9度、東經143.1度，過去持續以時速12公里往西北方向移動，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑80公里，屬於輕度颱風。其路徑基本上複製米克拉颱風，由於距離台灣非常遙遠，對台灣沒有直接影響就直接北上離去。
雙颱風都不來「對台灣有影響嗎」？未來雨勢分布一次看
氣象署表示，從明（25日）起，受到米克拉颱風外圍雲系影響，西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部及午後各地山區有局部大雨發生的機率。周五、周六米克拉颱風遠離，但是鋒面馬上接力南下到台灣北部海面，各地天氣依舊不穩定，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，南部、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
氣象粉專「台灣颱風論壇」則提到，雖然雙颱不會來，但因為米克拉颱風北上期間間接增強台灣上空的西南風，同時東海附近仍有梅雨鋒面滯留，兩者共同作用下使得水氣大幅增加，大氣環境變得相當不穩定，從明天起至周末前全台都有較高的降雨機率，尤其周四清晨至上午期間，西南風與陸風交會後，容易在南部沿海形成降雨帶，若對流發展旺盛，短時間降雨強度也可能相當可觀，仍要留意天氣變化。
6月25日有機會停班停課嗎？最新暴風侵襲率「機率微乎其微」
至於米克拉颱風今天開始北上，今晚至明天早上最接近台灣，會不會造成有縣市停班停課的狀況？根據目前氣象署最新預估「各主要城市暴風圈侵襲率」來看，不論是島內還是離島，所有縣市都是0%，米克拉颱風路徑也沒有東修的趨勢，因此6月25日停班停課的機率應該是微乎其微！
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根據中央氣象署最新預報，米克拉颱風強度已經降為中度颱風，中心位置在北緯20.2度、東經124.6度，過去持續以時速12公里往北北西方向移動，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。
按照目前潛勢路徑圖，米克拉颱風已經開始北轉，將會朝琉球南方海面前進，路徑上跟先前預估沒有差太多，今晚至周四是米克拉颱風最靠近台灣的時候，花東有短暫陣雨，西半部、東北部雨勢增多，南部有大雨要特別留意。
雙颱風都不來「對台灣有影響嗎」？未來雨勢分布一次看
氣象署表示，從明（25日）起，受到米克拉颱風外圍雲系影響，西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部及午後各地山區有局部大雨發生的機率。周五、周六米克拉颱風遠離，但是鋒面馬上接力南下到台灣北部海面，各地天氣依舊不穩定，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，南部、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
氣象粉專「台灣颱風論壇」則提到，雖然雙颱不會來，但因為米克拉颱風北上期間間接增強台灣上空的西南風，同時東海附近仍有梅雨鋒面滯留，兩者共同作用下使得水氣大幅增加，大氣環境變得相當不穩定，從明天起至周末前全台都有較高的降雨機率，尤其周四清晨至上午期間，西南風與陸風交會後，容易在南部沿海形成降雨帶，若對流發展旺盛，短時間降雨強度也可能相當可觀，仍要留意天氣變化。
至於米克拉颱風今天開始北上，今晚至明天早上最接近台灣，會不會造成有縣市停班停課的狀況？根據目前氣象署最新預估「各主要城市暴風圈侵襲率」來看，不論是島內還是離島，所有縣市都是0%，米克拉颱風路徑也沒有東修的趨勢，因此6月25日停班停課的機率應該是微乎其微！