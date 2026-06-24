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太平洋雙颱風誕生！米克拉、無花果颱風最新路徑、位置

米克拉颱風已經開始北轉，將會朝琉球南方海面前進，路徑上跟先前預估沒有差太多，今晚至周四是米克拉颱風最靠近台灣的時候

▲米克拉颱風開始北轉往琉球海面前進，今晚至明天上午將最靠近台灣；無花果颱風則距離台灣非常遠就早早北轉，對台灣沒有直接影響。（圖/中央氣象署）

其路徑基本上複製米克拉颱風，由於距離台灣非常遙遠，對台灣沒有直接影響就直接北上離去。

雙颱風都不來「對台灣有影響嗎」？未來雨勢分布一次看

西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

尤其周四清晨至上午期間，西南風與陸風交會後，容易在南部沿海形成降雨帶，若對流發展旺盛，短時間降雨強度也可能相當可觀，仍要留意天氣變化。

▲明日起西半部及東北部降雨增加，南部與山區須留意局部大雨；周五至周六鋒面南移後，各地仍有陣雨或雷雨機會。（圖／台灣颱風論壇臉書）

6月25日有機會停班停課嗎？最新暴風侵襲率「機率微乎其微」

不論是島內還是離島，所有縣市都是0%，米克拉颱風路徑也沒有東修的趨勢，因此6月25日停班停課的機率應該是微乎其微！