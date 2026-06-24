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▲世界盃小組賽第二輪英格蘭今（24）日對陣迦納，英格蘭強烈進攻全被迦納完美防守，全場射門19次、射正4次都沒法進球，終場踢和爆冷。（圖/達志影像/美聯社）

▲足球強權國家英格蘭第二輪小組賽對上迦納，雖然進攻火力仍大，但迦納擺出鐵桶陣死守成功，最終雙方0：0踢和爆冷。（圖/達志影像/美聯社）

在2026年世界盃小組賽中，奪冠呼聲極高的英格蘭隊意外遭到迦納隊頑強抵抗，最終以0：0悶平收場。這場比賽不僅讓賽前看好「三獅軍團」輕取對手的球迷大失所望，更在賽後引發英格蘭媒體與球評的猛烈批評。多家英媒直指英格蘭隊在面對對手的「大巴陣」防守時，表現得極度缺乏勇氣與破解手段，這場平局被視為球隊爭冠之路的一記警鐘。賽後，BBC評論員理查茲（Micah Richards）言詞犀利地抨擊了英格蘭隊的表現：「令人沮喪的是，英格蘭隊顯得不夠勇敢。當對手採取低位防守時，你的傳球不該只是為了求穩，你需要的是勇氣。」前英格蘭國門保羅·羅賓遜（Paul Robinson）則深入剖析指出，迦納隊此役的唯一野心就是「保住零封」，而英格蘭卻對此束手無策。「英格蘭在各項數據上都佔據統治地位，但在進攻三區卻嚴重缺乏終結手段。相較於首戰面對克羅地亞的激戰，面對一心只想『殺死比賽』的迦納，英格蘭卻找不到破解的答案。」本場比賽獲選為全場最佳球員（POTM）的貝林厄姆（Jude Bellingham），在賽後接受 BBC 訪問時顯得相當謙遜且尷尬，他坦言：「老實說，我不配拿這個獎，可能應該頒給迦納那些防守出色的球員。我今天沒能真正融入比賽，感謝投票給我的球迷，但我認為自己沒資格領獎。」面對隊長凱恩（Harry Kane）錯失關鍵進球機會，貝林厄姆選擇力挺隊友：「你會經歷這樣的比賽，球彈起來了但沒壓住，這就是足球。凱恩踢前鋒已經夠久了，他知道這不是每次都能進的。」除了場上的爭議，這場平局在數據紀錄上也相當罕見。地理博主伊恩·卡梅倫（Iain Cameron）指出，這是本屆世界盃唯一一場「雙方首都均位於本初子午線上」的對決——倫敦與阿克拉（迦納首都）。此外，這場和局也延續了英格蘭隊史的一個尷尬紀錄：迦納成為英格蘭隊史從未擊敗過的五支球隊之一。儘管媒體批評聲浪不斷，但多數專家認為無需過度恐慌。前國門羅賓遜強調，這場比賽對英格蘭而言是一次寶貴的「現實檢驗」。「這絕不是災難，英格蘭依然掌握著小組第一的命運。只要在下一場擊敗巴拿馬，他們就能以頭名晉級。這寶貴的一分將幫助他們繼續前進。」