我是廣告 請繼續往下閱讀

資金開始撤出記憶體族群，主要是投資人開始出現對AI題材估值過高的疑慮，美股四大指數23日全數走低，其中費半指數下跌逾7%，台指期夜盤下跌1230點，拖累台北股市今（24）日開盤下跌190.67點、來到46909.98點，隨後跌幅擴大逾700點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌2.27點、來到438.54點。今日開盤量大強勢個股：群創、聯電、泰金寶-DR、華航、世界；開盤量大弱勢個股：友達、力積電、華邦電、南亞科、旺宏。權值股同步走低，權王台積電開盤下跌55元、來到2435元；聯發科開盤下跌55元、來到4480元；台達電開盤下跌50元、來到2030元。投資人持續消化聯準會上週釋出的鷹派訊號，在通膨仍高於目標的背景下，市場擔憂聯準會可能進一步升息，加上AI概念股今年來漲幅驚人，促使資金轉向獲利了結。其中美光成為市場拋售焦點，股價狂瀉 13.18%至每股105.77美元，創下自6月5日以來最差單日表現，並領跌半導體族群。地緣政治方面，美國與伊朗和平及核協議談判持續傳出進展。美國週一宣布對伊朗石油實施60天制裁豁免，加上衛星數據顯示，通過荷姆茲海峽的船隻數量增加，市場對中東供應風險的擔憂降溫。受此影響，布蘭特原油與西德州中質原油（WTI）期貨價格雙雙下滑，延續近期回落走勢。美股四大指數昨日全數走低，道瓊指數下跌45.87點或0.09%，收51666.84點，那斯達克指數大跌579.56點或2.22%，收25587.04點，標普500指數下跌107.33點或1.44%，收7365.46點，費半指數重挫1152.21點或7.87%，收13482.51點。台股ADR集體走弱，台積電ADR下跌6.69%，聯電ADR下跌4.73%，中華電信ADR下跌0.97%，日月光ADR下跌8.83%。台指期夜盤也同步重挫，盤中最低來到46022點，差點失守46000點，終場下跌1230點或2.59%，收在46207點，台積電期貨盤後下跌65點或2.58%，收在2455元。