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▲台北萬豪酒店推出「卡丁樂遊島」住房專案，除了規劃卡丁車賽道，還有大螢幕電玩區。（圖／台北萬豪提供）

今年推出全新「藝起尋寶趣」親子互動活動

專案優惠送早餐 還有1000元餐飲抵用券

▲「卡丁樂遊島」住房專案兩大一小入住豪華客房每晚9999元起，兩大兩小可選擇入住居家式客房每晚12999元起。（圖／台北萬豪提供）

和逸飯店合作韓國療癒系IP 推「ONE ONE ZERO SEVEN」主題房

台北雙館則是攜手韓國療癒系IP品牌「ONE ONE ZERO SEVEN」，於7月1日至11月30日限定打造全台唯一「 韓國快樂狗狗主題房」，將小七Gongchil與好夥伴依依Go ngsil的可愛身影搬進客房， 打造滿滿角色陪伴的沉浸式住宿體驗。專案雙人同行每房每晚4800元起，含多彩晨光雙人早餐及獨家住房禮。凡加入AMAZZ ING CLUB會員，並打卡標記飯店與分享google評論即可獲贈限 量貼紙乙張。



▲和逸飯店‧台北雙館攜手韓國療癒系IP品牌「ONE ONE ZERO SEVEN」。（圖／和逸飯店提供）



迎接暑假，台北萬豪酒店宣布，「卡丁樂遊島」住房專案限時回歸， 7月30日至8月23日期間，館內宴會廳將化身超過400坪全室內親子樂園，還規劃超過200坪台北市室內最大Go-Kart卡丁車賽道、LED大螢幕電玩區、兒童電動車及多項互動遊戲設施，房客可不限次數暢玩，專案每晚9,999元起，入住豪華客房享自助早餐、高空泳池設施、藝起尋寶趣地圖卡及1,000元餐飲抵用券。台北萬豪酒店提到，暑假期間天氣炎熱，親子出遊常受高溫及午後雷陣雨影響。台北萬豪酒店今年再度推出「卡丁樂遊島」，將三樓的宴會廳「博覽廳」打造為超過400坪的全室內親子遊樂空間，房客入住期間可不限次數入場暢玩。其中最大亮點還有超過200坪Go-Kart卡丁車賽道，採用全電動車款，由專業教練現場指導，4歲以上兒童即可體驗，並提供單人及親子共乘兩種選擇。此外還有全新升級的LED大螢幕Switch電玩區，以及兒童電動車體驗區、手足球及乒乓球等多元設施，滿足不同年齡層兒童的遊樂需求。今年同步推出全新「藝起尋寶趣」親子互動活動，可透過任務探索館內超過10件的世界級藝術收藏。包括近期因設計淡江大橋而備受關注的建築女爵札哈．哈蒂（Zaha Hadid）作品《長凳》，以及被譽為20世紀最偉大雕塑家亨利．摩爾（Henry Moore）等國際藝術名家創作。完成任務可兌換人氣品牌「山海豆花」寒天綠島花生酥絹豆花與現烤雞蛋糕。「卡丁樂遊島」住房專案可入住豪華客房或適合兩大兩小家庭同住的居家式客房，入住期間可免費使用健身房、桑拿設備及高空戶外游泳池，並享自助早餐。房客亦可加價1400元，將原專案早餐權益更換為Garden Kitchen午間半自助式午餐。此外，此專案每房加贈1000元餐飲抵用券。「卡丁樂遊島」住房專案，即日起至8月21日開放預訂，入住期間為7月30日至8月23日。兩大一小入住豪華客房每晚9999元起，兩大兩小可選擇入住居家式客房每晚12999元起。專案贈送之無限暢玩券、藝起尋寶趣地圖及1000元餐飲抵用券，如連續入住僅贈送乙次。此外，每房於入住期間可另加購最多2張「卡丁樂遊島」無限暢玩券，每張優惠價500元。另外，和逸飯店‧