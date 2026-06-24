2026年世界盃足球賽不僅是體育競技舞台，也成為美國與伊朗政治角力的延伸戰場。在美伊戰爭與外交談判之際，美國國土安全部（DHS）23日宣布，將放寬對伊朗國家足球隊的入境限制，允許球隊提前兩天抵達比賽城市西雅圖備戰，但球隊仍須在比賽結束當晚離境返回位於墨西哥的訓練基地。
美方稱兼顧公平與安全 盼焦點回歸球場
根據全國廣播公司（NBC）報導，美方公布的新規定，伊朗隊將可於6月26日對陣埃及隊前兩天進入西雅圖，較前兩場比賽僅能提前24小時入境的安排有所放寬。不過，比賽結束後，球隊仍須立即返回墨西哥提華納（Tijuana）的大本營，無法像其他參賽隊伍一樣留在美國進行恢復訓練。
美國國土安全部發言人表示，調整措施是為了讓伊朗隊享有與其他參賽國家較接近的備戰條件，同時兼顧安全考量。「總統希望大家將焦點放在球場上的比賽，我們的首要任務仍是確保球場、大本營及訓練設施的安全。」
訓練基地遭迫遷墨西哥 伊朗隊全程往返美墨兩地成「最受壓迫球隊」
此次爭議源於伊朗隊在本屆世界盃期間遭遇的特殊待遇。原本球隊計畫將訓練基地設於美國亞利桑那州圖森（Tucson），但在5月底被迫改至墨西哥邊境城市提華納。此後，球員每場比賽都必須從墨西哥往返美國賽場，並於賽後立即離境。
相較之下，其餘47支參賽球隊均可提早抵達比賽城市進行訓練，並於賽後留在當地進行恢復與備戰。伊朗隊總教練先前曾公開批評，稱球員是「本屆世界盃最受壓迫的球隊」，認為相關安排已影響球員備戰與恢復。伊朗足協也表示將向國際足總（FIFA）提出正式申訴。
儘管面臨場外風波，伊朗隊在洛杉磯進行的前兩場小組賽皆以平手收場，目前仍保有晉級希望。若能在週五於西雅圖擊敗埃及隊，將有機會挺進下一輪賽事。
白宮證實檢討安排 川普政府強調安全優先
白宮國際足總專案小組負責人朱利安尼（Andrew Giuliani）日前曾透露，美方正在討論調整伊朗隊的旅行安排。川普政府則強調，相關措施主要基於安全因素考量。
今年3月，美國總統川普（Donald Trump）曾表示，歡迎伊朗隊參與世界盃，但基於安全理由，不適合讓球隊長時間停留在美國境內。
美伊關係緊張延燒 世界盃也成外交角力場
外界普遍認為，伊朗隊遭遇的特殊待遇與當前美伊緊張關係有關。伊朗是在美國於2月28日對其發動軍事行動之前便已取得世界盃參賽資格，而兩國至今仍圍繞核計畫、荷姆茲海峽航運及中東局勢進行談判。
川普政府近期持續推動美伊和平談判，並宣稱伊朗已同意接受長期核查機制。不過，這場衝突已導致能源價格上升、荷姆茲海峽航運受阻，並加劇以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的緊張局勢。
儘管近期美伊雙方正透過卡達與巴基斯坦斡旋展開和平談判，但世界盃期間對伊朗代表隊的特殊安排，顯示雙邊關係仍深受戰爭陰影與政治互信不足影響，使得伊朗隊不僅面臨球場上的競爭，也成為美伊關係延伸至體育賽事的最新縮影。
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根據全國廣播公司（NBC）報導，美方公布的新規定，伊朗隊將可於6月26日對陣埃及隊前兩天進入西雅圖，較前兩場比賽僅能提前24小時入境的安排有所放寬。不過，比賽結束後，球隊仍須立即返回墨西哥提華納（Tijuana）的大本營，無法像其他參賽隊伍一樣留在美國進行恢復訓練。
美國國土安全部發言人表示，調整措施是為了讓伊朗隊享有與其他參賽國家較接近的備戰條件，同時兼顧安全考量。「總統希望大家將焦點放在球場上的比賽，我們的首要任務仍是確保球場、大本營及訓練設施的安全。」
訓練基地遭迫遷墨西哥 伊朗隊全程往返美墨兩地成「最受壓迫球隊」
此次爭議源於伊朗隊在本屆世界盃期間遭遇的特殊待遇。原本球隊計畫將訓練基地設於美國亞利桑那州圖森（Tucson），但在5月底被迫改至墨西哥邊境城市提華納。此後，球員每場比賽都必須從墨西哥往返美國賽場，並於賽後立即離境。
相較之下，其餘47支參賽球隊均可提早抵達比賽城市進行訓練，並於賽後留在當地進行恢復與備戰。伊朗隊總教練先前曾公開批評，稱球員是「本屆世界盃最受壓迫的球隊」，認為相關安排已影響球員備戰與恢復。伊朗足協也表示將向國際足總（FIFA）提出正式申訴。
儘管面臨場外風波，伊朗隊在洛杉磯進行的前兩場小組賽皆以平手收場，目前仍保有晉級希望。若能在週五於西雅圖擊敗埃及隊，將有機會挺進下一輪賽事。
白宮證實檢討安排 川普政府強調安全優先
白宮國際足總專案小組負責人朱利安尼（Andrew Giuliani）日前曾透露，美方正在討論調整伊朗隊的旅行安排。川普政府則強調，相關措施主要基於安全因素考量。
今年3月，美國總統川普（Donald Trump）曾表示，歡迎伊朗隊參與世界盃，但基於安全理由，不適合讓球隊長時間停留在美國境內。
美伊關係緊張延燒 世界盃也成外交角力場
外界普遍認為，伊朗隊遭遇的特殊待遇與當前美伊緊張關係有關。伊朗是在美國於2月28日對其發動軍事行動之前便已取得世界盃參賽資格，而兩國至今仍圍繞核計畫、荷姆茲海峽航運及中東局勢進行談判。
川普政府近期持續推動美伊和平談判，並宣稱伊朗已同意接受長期核查機制。不過，這場衝突已導致能源價格上升、荷姆茲海峽航運受阻，並加劇以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的緊張局勢。
儘管近期美伊雙方正透過卡達與巴基斯坦斡旋展開和平談判，但世界盃期間對伊朗代表隊的特殊安排，顯示雙邊關係仍深受戰爭陰影與政治互信不足影響，使得伊朗隊不僅面臨球場上的競爭，也成為美伊關係延伸至體育賽事的最新縮影。
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