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2026年NBA選秀大會首輪於今（24）日在紐約布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）隆重登場。在選秀開始前，外界最關注的焦點之一，莫過於有望衝擊狀元頭銜的堪薩斯大學大一明星後衛彼得森（Darryn Peterson），最終彼得森幾乎毫無懸念地以榜眼之姿被猶他爵士選中。日前權威記者查拉尼亞（Shams Charania）等人報導指出，彼得森在選秀前只造訪了華盛頓巫師，並拒絕了其他球隊的面談邀請，這一度讓手握榜眼籤的猶他爵士隊球迷感到擔憂。對此，彼得森在今日選秀前大方回應：「這只是當時做出的（試訓）決定，但我絕對沒有在躲避任何球隊。不論最終是哪支球隊選中我，我都會帶著無比高興的心情前往報到。不論落腳何處，他們都將得到最好的我。我已經準備好為任何球隊效力了。」彼得森同時證實，除了在5月的聯合試訓與爵士隊面談外，後續他也與爵士隊高層有過會面。回憶起先前造訪猶他的經歷，他笑著說：「那裡很棒，我很喜歡。能看到雄偉的山景，風景真的很美。」現年19歲的彼得森身高約194公分，擁有流暢的得分手段與優異的傳球視野。他在高中最後一年繳出驚人的30.4分、7.4助攻，甚至在高中與另一位狀元熱門迪班薩（AJ Dybantsa）交手時狂轟61分並投進絕殺三分球。陪伴彼得森成長的親友兼教練、同時也是詹姆斯（LeBron James）高中摯友的富奇（Matt Futch）盛讚，彼得森在場上展現的宰制力，讓他想起了當年高中時期的詹姆斯與安東尼（Carmelo Anthony）。富奇說：「即便迪班薩非常優秀，但彼得森完全展現了更高次元的主宰力。這種感覺，就像我身為職業球員與詹姆斯打隊內對抗賽時一模一樣，你深知自己正在見證全星球最強的球員誕生。無論彼得森去哪隊，他都是具備即戰力的基石。」然而，彼得森在堪薩斯大學的大一賽季卻充滿波折。他場均雖能攻下20.2分，卻在35場比賽中缺席了11場，甚至多次在比賽中途退場。這一度引來媒體與球迷的猛烈砲轟，質疑他「不想為大學打球」或是提早進行輪休。直到今年5月，彼得森才向美媒透露，他在去年9月曾因為服用高劑量的肌酸（Creatine）導致全身嚴重痙攣，甚至一度嚴重到呼吸困難、以為自己快要死掉，最後緊急叫救護車送醫。這場大病在他心中留下巨大的心理創傷，導致大一賽季只要身體稍有不適，大腦就會陷入恐慌而無法出賽。在查明病因並公開真相後，彼得森終於放下了心中的大石。本屆2026年NBA選秀前四順位競爭激烈，除了彼得森外，還包括杜克大學前鋒布瑟（Cameron Boozer）、BYU前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）以及北卡大前鋒威爾森（Caleb Wilson），四位頂級大一新鮮人被預測將統治前四順位。出身於運動世家、哥哥目前效力於NFL洛杉磯公羊隊的彼得森，對於即將開啟的職業生涯顯得信心十足。他在選秀前堅定地表示：「這（進入NBA）是我一生都在準備的事情，這就是我的宿命。」最終他以榜眼之姿被爵士選中。