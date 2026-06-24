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苗栗縣西湖鄉「每人5000元」振興經濟禮金：7/11領取

新竹縣橫山鄉「每人5000元」補助津貼：7/14領取

花蓮縣富里鄉「每人3000元」振興經濟禮金：7/2前補領截止

台東縣東河鄉「每人3000元」振興經濟金：7月底前最後領取

苗栗縣三灣鄉「每人5000元」生活補助金：待公告發放

宜蘭縣頭城鎮「每人3000元」振興經濟金（研擬規劃中）

澎湖縣西嶼鄉「每人10000元」振興經濟禮金：7月底補領截止

最後補領機會！

縣市 鄉鎮地方 發放金額 發放日期 申請資格 苗栗縣 西湖鄉 「每人5000元」振興經濟禮金 2026年7月11日開始發放 凡於2025年12月31日（含當日）前設籍西湖鄉的居民 新竹縣 橫山鄉 「每人5000元」民生物價補助津貼 7月14日～7月16日 7月17日～7月21日 今年5月4日（含當日）以前設籍於新竹縣橫山鄉之居民 花蓮縣 富里鄉 「每人3000元」振興經濟禮金 2026年7月2日前補領截止 2025年12月31日（含）設籍，且發放當日仍持續設籍者 台東縣 東河鄉 「每人3000元」振興經濟金 2026年6月10日起至7月31日 2026年3月20日以前連續設籍東河鄉滿6個月，且發放當日仍在籍的居民 苗栗縣 三灣鄉 「每人5000元」生活補助金 預計2026年7月至8月發放，待鄉公所公告。 2026年1月31日前設籍於苗栗縣三灣鄉的居民 宜蘭縣 頭城鎮 「每人3000元」振興經濟金 研擬規劃中 2026年7月前設籍於宜蘭縣頭城鎮者。 澎湖縣 西嶼鄉 「每人10000元」振興經濟禮金 7月31日前補領截止 2026年4月30日（含）前設籍於西嶼鄉的民眾



迎接暑假，最新一波現金補助要發錢了！2026普發一萬現金2.0「國民支援金」什麼時候可以領？全民都在等三讀通過。7月各地方加碼先開領「現金5000元」7項津貼，包括苗栗縣西湖鄉、新竹縣橫山鄉、苗栗縣三灣鄉、台東縣東河鄉、花蓮縣富里鄉、宜蘭縣頭城鎮，提醒民眾，澎湖縣西嶼鄉「每人10000元」最後補領到7月。適用對象怎麼領、申請資格、發放時間與金額一次看。由眾立委提案的中央政府「全民普發現金一萬元」2.0「國民支援金」，特別條例草案目前進度於立法院完成一讀，現在交付經濟、財政委員會等待審查。全台各地方政府搶先加碼發出各項津貼補助，最多「每人10000元」誰可以領取？《NOWNEWS今日新聞》整理全台7月即將發放7筆振興紅包一次看。凡於2025年12月31日（含當日）前設籍西湖鄉的居民。「每人5000元」振興經濟禮金。2026年7月11日起，於各村活動中心現場發放。65歲以上長者將於2026年7月10日直接匯入敬老禮金帳戶；其餘鄉親則於7月11日在各村活動中心現場領取現金。或於7月13日至7月17日至公所辦理補領。凡於2026年5月4日（含當日）以前設籍於新竹縣橫山鄉的居民。「每人5000元」現金民生物價補助津貼。第一階段：7月14日～7月16日，在全鄉11個村里、共計設置17處據點，指定發放站展開普發作業（依通知單攜帶證件前往指定地點現領）。第二階段：7月17日～7月21日，每天早上8點至下午5點於橫山鄉公所補領。凡於2025年12月31日（含）前設籍於富里鄉的鄉民，且於發放當日仍持續設籍者。「每人3000元」振興經濟禮金自2026年5月19日起，於通知單指定發放所領取；7月2日前於鄉公所補領截止。2026年3月20日前設籍東河鄉滿6個月，且發放當日仍在籍的居民。「每人3000元」振興經濟金2026年6月10日起至7月31日。凡於2026年1月31日前設籍於苗栗縣三灣鄉的居民；新生兒則以2026年4月17日前出生者皆可領取。「每人5000元」生活補助金。年初已通過「苗栗縣三灣鄉發放生活補助金自治條例」預算；預計2026年7月至8月發放、力拚8月前完成。領取方式等相關作業待鄉公所公告。凡於2026年7月前設籍於宜蘭縣頭城鎮者。「每人3000元」振興經濟金。預計相關方案於2026年7月送交鎮民代表會審議，通過審查後隨即啟動發放作業，現待鎮公所公告。為減輕通膨壓力，頭城鎮公所計畫研擬運用施政剩餘款普發地方福利，預估約有2.76萬名鎮民受惠。民國115年4月30日仍設籍於西嶼鄉之鄉民（含當日前出生之新生兒，且其父或母一方在基準日仍設籍於西嶼鄉，新生兒在領取期間設籍於西嶼鄉），均符合領取資格（非新生兒以西嶼鄉戶政事務所提供名冊為準）。「每人發放新台幣10000元」振興經濟禮金。第一階段：地點於各村辦公室，6月2日至6月30日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，6月2日至6月3日僅「限本人」親自領取、6月4日起開放委託代領；6月6日加班受理，6月9日及6月25日不開放。第二階段：地點於西嶼鄉公所，7月1日至7月31日上班日09:00-11:30、14:00-16:30，7月25日、7月26日加班受理。