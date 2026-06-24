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家樂福招牌開拆！眾目擊招牌一字字消失嘆：時代的眼淚

▲▼隨著品牌授權即將到期，家樂福全台多家分店近日已陸續展開招牌拆除工程，為7月1日起全面換牌做最後準備。（圖／翻攝自Threads@adlai_yeh、臉書粉專「台南大小事」）

統一去年收購家樂福！7/1起全面改名 新名字成謎

▲統一集團董事長羅智先先前已透露，6月30日前不能公開新名稱，而7月1日起則不得再使用家樂福品牌，象徵這個陪伴台灣人多年的量販店名稱即將畫下句點。（圖／記者朱永強攝）

陪伴台灣民眾超過30年的家樂福，即將在6月30日正式走入歷史。隨著統一集團完成收購並終止品牌授權，家樂福全台多家分店近日陸續展開招牌拆除作業，為7月1日起全面更名做準備。不少民眾目睹招牌被一字字拆下，感慨直呼是「時代的眼淚」。事實上，家樂福母公司早已更名為康達盛通生活事業股份有限公司，賣場內部標示與發票資訊也陸續更新。雖然外界普遍猜測新品牌名稱將是「樂家康」，但官方強調目前仍未正式公布最終名稱。近期有不少消費者發現，家樂福多間分店已悄悄進行招牌更換作業。從店外大型Logo到店內識別系統，不少「家樂福」字樣不是被覆蓋起來，就是已經拆除，為7月1日正式改名預作準備。，讓不少老顧客感到不捨，直呼看見招牌被拆除的瞬間特別有感。也讓許多人開始意識到家樂福品牌即將正式走入歷史，「看來是真心的要改名了，再見了家樂福，謝謝過去在台灣的付出」。對此，不少網友坦言仍難以接受熟悉品牌即將消失，紛紛感傷留言，「還是家樂福比較順」、「台灣沒有家樂福了」、「希望不要改個難聽的名字」、「捨不得，更捨不得家樂福牌產品，有些都是愛用產品」、「還我家樂福、還我大潤發」、「自助結帳也移除logo了」。事實上，自統一集團於2023年7月完成家樂福公司全部股權收購後，品牌轉型計畫便已展開。雙方於去年底正式宣布終止品牌授權合約，並預告將於2026年中全面更換招牌。此外，母公司也早已悄悄完成更名，目前公司名稱已改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，包括發票抬頭、自有品牌標示等相關資訊，也陸續完成更新。統一集團董事長羅智先今年5月在股東會上首度對外說明改名進度，當時明確表示：這也代表自今年7月起，陪伴台灣消費者多年的家樂福品牌將正式退場，成為不少人心中的共同回憶。根據先前商工登記資料顯示，原本的「家福股份有限公司（Carrefour Taiwan）」已於今年1月臨時股東會通過更名案，並在3月4日正式變更為「康達盛通生活事業股份有限公司」。之後有網友進一步查詢經濟部資料時發現，旗下楊梅物流中心已登記為「樂家康一號店分公司」，而主打小農產品的據點則更名為「樂家康影響力概念分公司」，引發外界聯想，認為未來新品牌名稱可能就是「樂家康」。不過對此，家樂福官方當時低調回應，強調「樂家康」目前僅是公司登記使用名稱，並非最終對外公開的品牌名稱。然而隨著7月1日腳步逼近，外界普遍認為，「樂家康」仍是目前呼聲最高、最有可能接棒的新招牌名稱。