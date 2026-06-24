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▲2026年NBA選秀大會於今（24）日正式揭幕，萬眾矚目的狀元籤由華盛頓巫師隊持有，最終巫師隊不負眾望，正式宣布選擇來自楊百翰大學（BYU）的天才側翼球員——迪班薩（AJ Dybantsa）。（圖／美聯社／達志影像）

▲爵士隊在第2順位選中彼德森，這其實是一個「雙贏」的結局。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA選秀大會華盛頓巫師隊在萬眾矚目下，將狀元籤投給了來自楊百翰大學（BYU）的小前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）。這場狀元之爭，直到最後一刻都在迪班薩與堪薩斯大學的彼德森（Darryn Peterson）之間拉鋸。最終，巫師隊選擇了這名6呎9吋的側翼天才，終結懸念。事實上，兩人的差距非常小，最終讓巫師球團做出決定的原因，考量到其對球隊現有陣容的適配性。選秀前夕，外界曾評價迪班薩為「更安全」的選擇，而彼德森則帶有更多的不確定性。然而，將迪班薩僅僅定義為「安全牌」是對這位年輕球員的誤解。迪班薩擁有聯盟近年來罕見的頂級身體素質，他的側翼身型與卓越的運動能力，讓他具備成為攻守一體超級巨星的潛質。巫師隊決策層顯然看中了迪班薩對於陣容的「適配性」。他們要選的是球隊長期缺失的基石。在華盛頓已經擁有崔楊（Trae Young）與戴維斯（Anthony Davis）的架構下，球隊急需一名能承擔防守責任、且能主宰側翼的巨星。迪班薩不僅具備領袖氣質，更有著謙遜、專業的職業態度，這對於處於重建期的巫師隊來說，是難能可貴的心理素質。彼德森雖然是選秀會上公認的最強得分後衛，甚至被譽為未來可能稱霸得分榜的怪物，但他最終沒能成為狀元，部分原因在於其堪薩斯大學賽季中暴露的身體狀況（如抽筋問題），以及相較於迪班薩，其在側翼防守的多樣性上略遜一籌。爵士隊在第2順位選中彼德森，這其實是一個「雙贏」的結局。彼德森在爵士隊的陣容體系中契合度極高，他將與喬治（Keyonte George）組成極具爆發力的後場。但在巫師隊的需求清單中，迪班薩那種「長人側翼」的稀缺性，無疑在競爭中更勝一籌。迪班薩場均25.5分、NCAA得分王的數據確實亮眼，但作為狀元，他仍有待克服的弱點：其33%的三分命中率顯示外線投射尚需打磨，且在NBA高強度對抗下的防守專注度與失誤控制，將是他進入職業聯盟後的第一門必修課。迪班薩的模板是麥葛雷迪（Tracy McGrady）、安東尼（Carmelo Anthony）與保羅·喬治（Paul George），這麼年輕就將他與這些巨星相比，或許壓力沉重，但迪班薩攻守兼備特質，確實為巫師提供了一條清晰的崛起之路。巫師隊管理層現在的目標很明確：圍繞特雷·楊、安東尼·戴維斯與迪班薩構築核心，並在未來幾年內將他培養成球隊的領軍人物。巫師隊選擇迪班薩，展現了他們對於「大側翼時代」的執著。在這場選秀博弈中，他們沒有選擇防守與進攻天賦更偏向極端的彼德森，而是選擇了穩定、全面且具備領袖潛質的迪班薩。這是一場關於「未來」的豪賭。華盛頓球迷有理由夢想：當年邁的AD帶著豐富經驗傳承時，迪班薩正處於巔峰，兩者聯手是否能帶領巫師重返奪冠行列？從迪班薩那雙渴望勝利的眼睛裡，我們看到的，正是巫師隊消失已久的希望。