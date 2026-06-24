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監管示警效應發酵 韓股單日暴跌近10%

AI熱潮推升股市創高 半導體權重過度集中

監管機構才示警 半導體槓桿ETF成爭議焦點

KOSPI今年仍大漲近95% 泡沫化疑慮升溫

韓國股市在監管機構接連警告半導體類股漲勢過熱後，市場情緒急轉直下。韓股KOSPI指數23日重挫近10%，創下逾3個月來最大單日跌幅，盤中更觸發全市場熔斷機制（Circuit Breaker），交易一度暫停20分鐘。先前帶動大盤屢創新高的半導體雙雄三星電子與SK海力士（SK Hynix）同步崩跌逾12%，讓大批追高散戶慘遭套牢。根據韓國交易所數據，KOSPI指數當天終場暴跌910.71點，跌幅達9.99%，收在8203.84點，創下自3月4日以來最大單日跌幅。盤中跌勢擴大後，交易所啟動全市場熔斷機制，暫停交易20分鐘，以抑制恐慌性賣壓。市場龍頭三星電子與SK海力士成為重災區，兩家公司股價雙雙重挫超過12%，市值瞬間蒸發數兆韓元，也拖累整體大盤表現。根據路透社報導，近年在AI熱潮帶動下，韓國半導體產業成為全球資金追逐焦點。三星電子與SK海力士市值占KOSPI比重已超過五成，兩家公司股價強勢飆漲更推動KOSPI指數於前一天首度突破9100點歷史關卡。然而，市場對半導體股過度集中的疑慮也日益升高。法國里昂證券（CLSA）首席股票策略師雷德曼（Alexander Redman）指出，此次暴跌凸顯市場波動風險正在快速升高。他表示：「如此劇烈的波動，若沒有散戶大量參與是難以解釋的。」雷德曼進一步指出，真正令人擔憂的是散戶已成為市場主導力量，且大量透過融資槓桿操作股票，而監管單位近期又核准與個別半導體股票連動的槓桿ETF，無疑是「火上加油」。事實上，警訊早已出現。韓國金融監管機構負責人李燦鎮（Lee Chan-jin）22日才公開表示，政府上個月核准推出多檔半導體個股槓桿ETF的決策過於倉促，相關產品可能進一步加劇市場波動。監管單位近期也多次警告散戶投資人避免過度使用融資槓桿。數據顯示，韓國股市融資餘額於6月創下歷史新高，顯示大量投資人借錢追逐半導體與AI概念股。儘管KOSPI今年以來累計漲幅仍高達94.67%，幾乎翻倍，但如此驚人的漲勢也讓市場對泡沫化風險的擔憂不斷升溫。隨著股市重挫，避險資金湧入債券市場。韓國3年期公債期貨上漲0.14點至103.01；3年期公債殖利率下跌3.1個基點至3.772%，10年期公債殖利率則下滑1.8個基點至4.179%。有分析指出，韓股今年在AI與半導體熱潮帶動下漲幅驚人，但在監管機構開始釋出降溫訊號、外資獲利了結以及市場槓桿水位過高的情況下，短期內震盪恐怕仍難以平息，尤其高度集中於半導體類股的散戶投資人，未來恐將面臨更大的市場波動風險。