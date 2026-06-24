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2026年NBA選秀大會首輪於今（24）日在紐約巴克萊中心正式登場。在華盛頓巫師以狀元籤挑中BYU前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）、猶他爵士以榜眼籤選入堪薩斯大學後衛彼得森（Darryn Peterson）後，手握第3順位探花籤的曼菲斯灰熊隊毫無懸念，指名來自杜克大學、橫掃全美各大年度最佳球員獎項的超級大一前鋒布瑟（Cameron Boozer）。這名18歲的明星前鋒，正是過去曾兩度入選NBA全明星賽的傳球名將布瑟（Carlos Boozer）之子。身高6呎9吋（約206公分）、體重250磅的布瑟，堪稱是本屆選秀會中進攻技巧最成熟、扎實的球員。頂著接班名將弗拉格（Cooper Flagg）的巨大壓力，布瑟在杜克大學的唯一一個賽季打出統治級數據，場均砍下22.5分、10.2籃板、4.1助攻與1.4抄截，投籃命中率高達55.6%，甚至連外線都有39.1%的高水準演出。雖然杜克大學最終在三月瘋（March Madness）八強賽止步，但他無懈可擊的個人表現，仍讓他全票通過當選全美年度最佳球員、ACC年度最佳球員及最佳新人，幾乎包辦了大學籃壇所有頂級個人榮譽。選秀專家分析，布瑟擁有不俗的身材對抗力，無論是禁區的腳步與力量對抗、高產量的三分外線彈性，還是作為前鋒主導進攻的傳導視野，都讓他能根據防守策略自由切換進攻模式。對於上賽季僅繳出25勝57敗、正處於十字路口且陣容面臨重組的灰熊隊而言，布瑟的加入無疑是一劑強心針。灰熊在幾個月前將昔日防線核心小傑克森（Jaren Jackson Jr.）交易至爵士隊，布瑟預計將直接頂替空缺，成為灰熊未來進攻端的核心發動機。選秀專家指出，布瑟出色的低位腳步與外線射程，能讓他完美勝任大前鋒的角色。未來他有望與灰熊隊陣中7呎3吋的巨塔周志豪搭擋，利用自身能拉開空間的特性，將對手的內線球員吸引至外線，並與莫蘭特（Ja Morant）發動更多元的戰術配合，大幅減輕傳統中鋒在防守端的負擔。當年他的父親布瑟在2002年NBA選秀會上直到第二輪第35順位才被選中，隨後靠著中距離與單打能力，在騎士、爵士、公牛等隊打下15年的輝煌生涯。如今兒子卡麥隆以首輪第3順位的高姿態之姿躍入聯盟。雖然部分球探擔憂布瑟的「垂直彈跳爆發力」與橫移速度，可能會在對抗NBA等級的頂級體能怪物時受到考驗，但灰熊隊高層顯然深信，憑藉他歷史級別的籃球智商、全能適應力以及從小到大贏球的冠軍基因，這位名將之後絕對有實力在曼菲斯躍升為新一代的聯盟超級巨星。