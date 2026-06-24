我是廣告 請繼續往下閱讀

秦慧珠批《政客爽》意圖使人不當選恐觸法

秦慧珠質疑《政客爽》背後是L姓台中市府人士

《政客爽》怒嗆她唱和綠營、扯蔣萬安後腿

國民黨台北市議員秦慧珠日前批評台北市研考會主委殷瑋，認為其在議會與民進黨議員交鋒及對外發言的作法，恐讓外界覺得台北市長蔣萬安被「弱化」，引發部分藍營人士不滿。政論粉專《政客爽》隨後發起「拒投秦慧珠」活動，批評她長期扯蔣萬安後腿。對此，秦慧珠昨（23）日晚間在臉書發文反擊，指該粉專行為已逾越言論自由，觸及《公職人員選舉罷免法》「意圖使人不當選罪」，更質疑背後發文者是任職於台中市政府的L姓人士。由於《政客爽》發起拒投秦慧珠活動，秦慧珠昨日發文提到，《政客爽》長期黨同伐異，更曾寫文章、做影片、做梗圖批評她，她基本上都尊重，但這次發起讓她落選的活動，已不是言論自由。她引用《公職人員選舉罷免法》第104條指出，「意圖使人不當選罪」可處5年以下有期徒刑並褫奪公權，若有營利行為，如接受抖內、廣告、捐款，還可併科200萬元以上、1000萬元以下罰金。她並質疑，外傳《政客爽》主持人是在台中市政府任職的某L姓人士，她因此要求台中市長盧秀燕協助了解，確認該人士是否一邊領市府薪水，一邊召集他人從事違法觸法行為？不過，針對秦慧珠長文回應，《政客爽》則回嗆，秦慧珠若認為違法「趕快來告」，並批評她在蔣萬安連任關鍵期間反民意、扯後腿。他更列舉秦慧珠曾批評蔣市府推動無菸城市、輝達案等市政議題，認為她多次配合綠營唱和、攻擊藍營自己人。《政客爽》強調，將持續發起「拒投秦慧珠」活動，號召看不慣其言行的人「送她回去退休」，並稱國民黨不缺「說幹話」的民意代表。