挪威國腳哈蘭德（Erling Haaland）因強大實力還有一系列迷因梗圖，成為本屆世界盃紅人，就連他頭上的髮圈都掀起討論，成為熱賣商品。據悉，哈蘭德使用的是挪威品牌KKNEKKI髮圈，目前已在中國賣爆，限定款炒到破千元價格。而KKNEKKI髮圈台灣其實也能買到，主要由「MARAIS 瑪黑家居選物」引進販售，官網顯示普通款單條售價最便宜只要80元台幣。
哈蘭德超愛用！KKNEKKI髮圈爆紅
哈蘭德留著金色長髮，上場前都會自己將頭髮綁成丸子頭，他所使用的KKNEKKI髮圈也因此成為粉絲關注焦點。該品牌原先在韓國創立，後來被挪威企業Bon Dep收購，哈蘭德本人也有入股該公司，不僅是代言人還是股東，更在世界盃期間，攜手Bon Dep推出限量聯名禮盒。
哈蘭德聯名款髮圈賣爆 中國粉絲瘋搶代購
KKNEKKI哈蘭德聯名禮盒髮圈共含8種顏色，對應哈蘭德穿過的8款球衣顏色，官網售價是28歐元（約新台幣1008元），上架後火速被買斷。而KKNEKKI在中國除了香港有2處櫃位外，其他地方均無設點，因此中國粉絲只能透過代購購買，目前代購價一盒已炒到350人民幣（約新台幣1630元）。
台灣也能買到KKNEKKI髮圈 最便宜只要80元
至於台灣部分，「MARAIS瑪黑家居選物」有引進KKNEKKI髮圈，官網目前單條售價最便宜是80元台幣，4入特殊配色組則要395元，但沒有賣哈蘭德世界盃聯名款禮盒，且目前多數顏色在瑪黑官網也都顯示缺貨。建議民眾若想購買，可以到瑪黑實體門市挑選，全台共有4處櫃位。
另外，和KKNEKKI髮圈外型相似，同樣有多條彈力繩編織而成的髮圈還有美國品牌L. ERICKSON，許多粉絲經常誤將2個品牌搞混，兩者都主打不咬髮、支撐力強，L. ERICKSON 15入組在台灣官網售價為1080元。
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哈蘭德留著金色長髮，上場前都會自己將頭髮綁成丸子頭，他所使用的KKNEKKI髮圈也因此成為粉絲關注焦點。該品牌原先在韓國創立，後來被挪威企業Bon Dep收購，哈蘭德本人也有入股該公司，不僅是代言人還是股東，更在世界盃期間，攜手Bon Dep推出限量聯名禮盒。
哈蘭德聯名款髮圈賣爆 中國粉絲瘋搶代購
KKNEKKI哈蘭德聯名禮盒髮圈共含8種顏色，對應哈蘭德穿過的8款球衣顏色，官網售價是28歐元（約新台幣1008元），上架後火速被買斷。而KKNEKKI在中國除了香港有2處櫃位外，其他地方均無設點，因此中國粉絲只能透過代購購買，目前代購價一盒已炒到350人民幣（約新台幣1630元）。
至於台灣部分，「MARAIS瑪黑家居選物」有引進KKNEKKI髮圈，官網目前單條售價最便宜是80元台幣，4入特殊配色組則要395元，但沒有賣哈蘭德世界盃聯名款禮盒，且目前多數顏色在瑪黑官網也都顯示缺貨。建議民眾若想購買，可以到瑪黑實體門市挑選，全台共有4處櫃位。
另外，和KKNEKKI髮圈外型相似，同樣有多條彈力繩編織而成的髮圈還有美國品牌L. ERICKSON，許多粉絲經常誤將2個品牌搞混，兩者都主打不咬髮、支撐力強，L. ERICKSON 15入組在台灣官網售價為1080元。
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