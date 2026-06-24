我是廣告 請繼續往下閱讀

回家先別急著開冷氣 先散熱降溫更省電

▲房間吸收了一天熱氣，先把熱氣散掉，可加速冷房效果。（示意圖／記者張家瑋攝）

冷氣吹不涼？台電點名2大常見原因

天氣熱，連日高溫讓許多人受不了，但一到家開冷氣卻常常覺得不涼？台電指出，這是因為家中的牆壁、家具等，已經吸收了一整天的熱氣，回到家最好不要馬上開冷氣，應該先開窗通風、散熱，讓室內的熱氣先排出，等到熱氣稍微散去後，再關窗開冷氣，才能快速降溫，減少冷氣運轉負擔，達到省電效果。一整天不在家，室內容易因為太陽照射等原因，導致熱氣累積在家中，尤其是西曬房，常常一回到家就能感受到迎面熱浪，台電指出，家中地板、牆壁、家具等在白天吸熱一整天，會讓室內溫度居高不下，台電建議，到家之後應該先開窗通風，幫助室內熱氣排出，這樣冷氣運轉時才能事半功倍，減少耗電情況。台電也表示，可利用冷空氣下降的物理原理，將冷氣出風口葉片朝上，讓冷空氣下沉時散布更均勻，室內降溫速度會更快；若同時加上電扇、循環扇，可讓室內空氣流通，達到空氣循環流通，使壓縮機提早到設定的溫度，減少壓縮機運轉時間，達到省電效果。除了熱氣累積之外，台電也提供2個冷氣不冷的可能原因：1、濾網沒清潔：冷氣在吸入室內空氣製冷的過程中，空氣的灰塵容易卡在濾網和出風口，當髒污累積過多，就會讓冷房效果降低，建議經常使用冷氣的夏季，每2到3周就要清洗一次濾網，洗濾網的時候不要大力刷洗，也不要放在太陽下曬乾，可能會導致濾網變形或脆化，影響使用壽命，可用清水、中性清潔劑搭配軟毛刷輕輕沖洗，洗乾淨後以軟布擦乾，或放在陰涼處晾乾。2、冷氣噸數不足：如果平時有清潔冷氣，也有搭配風扇、循環扇使用，但變頻冷氣還吹不冷，甚至沒有省電，那很有可能是冷氣噸數不夠，冷氣噸數應該是「室內坪數×0.15=冷氣噸數」，像是10坪大的客廳，就可選擇1.5噸的冷氣，但如果家中有西曬、大面積窗戶等，建議選擇更大的冷氣噸數，冷房效果才會好。記者家中客廳、房間都是屬於西曬，在選擇冷氣時安裝師傅都建議要多加噸數，約8坪的客餐廳選擇2.2噸的冷氣，2坪及3坪左右的房間，都使用約1.8噸的冷氣，目前開冷氣時的冷房效果都很快速。