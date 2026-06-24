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2026年世界盃L組次輪賽事於今（24）日全面開戰，由首戰不敵英格蘭的克羅埃西亞迎戰巴拿馬。此役不僅是攸關兩隊晉級命運的生死戰，更是克羅埃西亞傳奇中場「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）國家隊生涯的第200場里程碑。最終，克羅埃西亞憑藉下半場替補上陣的34歲老將布季米爾（Ante Budimir）一劍封喉，以1：0險勝巴拿馬，順利收下本屆世界盃首勝，同時也送巴拿馬出局。克羅埃西亞雖然高居世界排名第14，且在上半場掌控了64%的控球率，但巴拿馬憑藉出色的速度優勢頻頻發動防守反擊，反而更接近破門。比賽第23分鐘，穆里略（Michael Murillo）右路大腳傳中，羅德里格斯（José Luis Rodríguez）高高躍起頭槌轟門，克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livaković）神勇伸手擋了一下，皮球隨後狠狠砸在橫梁上彈出，讓克國球迷嚇出一身冷汗。兩隊上半場都缺了臨門一腳，根據數據統計，雙方上半場的預期進球值（xG）皆僅有0.11，這項數據創下了自2022年卡達世界盃日本對陣哥斯大黎加以來的半場新低。易邊再戰，克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalić）的神調度收到奇效。比賽進行到第54分鐘，帕沙利奇（Mario Pašalić）在前場精妙地用腳後跟做球，插上的斯塔尼希奇（Josip Stanišić）順勢在右路橫傳到門前，埋伏在禁區的替補前鋒布季米爾包抄到位，輕鬆推射破網，幫助克羅埃西亞打破僵局取得1：0領先。這顆寶貴的進球，讓34歲337天的布季米爾，成為克羅埃西亞隊史上在世界盃進球年齡最大的球員。落後的巴拿馬隨後展開反撲，第67分鐘穆里略在門前近距離連續進攻，但都被利瓦科維奇神勇化解。一分鐘後哈維（Carlos Harvey）的強力頭槌，再度被利瓦科維奇飛身托出底線。頂住對手狂轟濫炸的克羅埃西亞，最終成功將1：0的優勢守到終場。本場比賽的另一大焦點，無疑是40歲的傳奇球星莫德里奇迎來國家隊第200場出賽的史詩里程碑。雖然他在比賽中曾出現零星失誤，但他依然是克羅埃西亞的中場大腦，直到第81分鐘才在全場掌聲中被替補換下休息。隨著本場比賽大局已定，L組的晉級形勢也逐漸明朗。遭遇二連敗的巴拿馬因相互戰績劣勢，確定無緣小組前三，提前一輪遭到淘汰，隊史仍未能在世界盃決賽圈拿到任何積分。而全取3分的克羅埃西亞則升至小組第三，將晉級懸念留到了最後一輪。台灣時間28日凌晨5點，克羅埃西亞將與加納展開正面對決，格子軍團必須全力爭勝，才能確保挺進淘汰賽32強。