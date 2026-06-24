我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部近期研擬修法，擬將女性後備軍人納入後備役管理及召集，但卻被解讀是全體女性都要教召。國防部長顧立雄今（24）日澄清，女性是不用服義務役，女性會成為後備役，一定是本來就是志願役的女性軍士官兵，退伍後納入後備役才有可能接受教召。至於修法的時間表，現在都還在審議當中。立法院外交國防委員會今邀請國防部長顧立雄報告「教召制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」，並備質詢。媒體關切，教召是否會納入無人機訓練？顧立雄說，無人機訓練在新式教召裡面納入，不只是納入無人機，相關新式武器裝備，現在強調的就是「原兵歸原位」原則，比如說現在獲裝海馬斯，那在新式教召時候你回來，就要接受海馬斯的專長複訓要能夠到位，這才能夠維持戰力，那這個就是原兵歸原位的原則。至於女性教召的修法進度，顧立雄澄清，女性是不用服義務役的。女性會成為後備役，一定是本來就是志願役的女性軍士官兵，退伍後納入後備役，才有可能接受教召，所以都是本來就已經從事軍旅生涯相當時間，退伍下來後把她納入後備。顧立雄說，國防部認為女性有很傑出的能力，在部隊表現都很好，那麼服役退伍下來後，一樣接受教召的訓練，這個應該是適切的做法。至於修法時間表，他則說目前還在審議當中。