全台銀髮族與孝親族福利來了！因應高齡化社會，各地方政府紛紛加碼實用的長輩福利。目前全台共有 6 個縣市祭出超狂的免繳健保費好康，由政府補助每人每月最高 826 元的自付額保費。換算下來，一年就能無痛爽省近 1 萬元開銷，實質減輕家庭經濟負擔！本文整理適用對象申請資格、發放時間與金額、誰可以領取？怎麼領用等常見問題QA一篇看懂。
🟡 全台 6 縣市「免繳健保費」最新進度與資格限制
1. 屏東縣》政策擴大受惠！分兩階段超前實施
屏東縣政府目前針對 65 歲以上低收入戶、70 歲以上中低收入戶及離島小琉球長者已有補助。縣長周春米宣布福利大升級，分為兩階段擴大實施：
第一階段（2026年7月起）： 針對「65歲至69歲的中低收入戶長輩」超前實施健保費補助。
第二階段（2027年1月1日起）： 全面擴大實施！設籍屏東縣滿 1 年、年滿 65 歲以上長者，以及原住民長輩年滿 55 歲以上。
資格限制： 設有排富限制，限綜合所得稅率在 5%（含）以下之長者，預計將有 17 萬人受惠。
2. 南投縣》現正實施中！超過 10 萬名長輩受惠
南投縣政府的健保免繳新制起跑速度快，現已正式實施，符合資格的縣民不用再眼巴巴等待。
誰可以領： 65 歲以上老人、55 歲以上原住民。
補助方式： 每月 826 元的健保費自付額轉由縣府全額負擔，長輩同樣不需要特別跑流程申請，1 年能省下近 1 萬元，共有 10 萬 6000 人受惠。
3. 新竹市》全新福利制！不排富、免申請預計年底上路
新竹市政府積極爭取銀髮族權益，正式推出「老人全民健康保險自付保險費補助計畫」。
誰可以領： 年滿 65 歲以上的長者，以及年滿 55 歲以上的原住民。
資格限制： 目前尚未獲得其他政府機關全額補助健保費者。每人每月最高補助 826 元，強調「不排富、免申請」，預估 7 萬人受惠。
發放時間： 新竹市府回應，目前已將計畫函報衛生福利部並著手編列追加預算，預計今年（2026年）第四季正式實施上路。
4. 台東縣》代繳政策開跑！無排富福利超有感
台東縣政府走在全台福利前線，今年初就已經讓符合資格的鄉親享受省錢小確幸。
誰可以領： 設籍台東滿 1 年、年滿 70 歲以上的長者。
補助方式： 推出「長者健保費縣府代繳」政策，由縣府主動代繳自付額，且不設任何排富限制，近 3 萬名長者受惠。
5. 苗栗縣》高齡優待加碼！7 月起試辦免繳健保費
苗栗縣政府今年正式跟進福利陣線，著重照顧在地的高齡老寶貝。
誰可以領： 居住在苗栗縣、年滿 80 歲以上之長者。
發放時間： 新制將於今年 7 月正式展開試辦，約有 2.6 萬名高齡長者能實質享受免繳健保費福利。
6. 花蓮縣》免主動申請！每月最高全額補助 826 元
花蓮縣政府推動銀髮照護，設有極為便利的貼心機制，長輩完全不需要自己跑腿辦理。
誰可以領： 年滿 65 歲以上，且設籍花蓮縣滿 1 年之長者。
補助金額： 每人每月最高補助 826 元。若健保自付保險費低於補助上限者，等同「免費」全額補助。
資格限制： 採免主動申請機制，由縣府主動造冊送健保署，符合資格者直接辦理保費減免。
🟡 健保費補助常見問題（QA懶人包）
Q1：這次地方政府補助的健保費，每個月最多幫忙省多少錢？
只要符合上述各縣市的特定年齡與設籍資格，每人每月最高可補助 826 元（即全額自付保險費上限），換算下來，一年下來直接幫長輩及子女省下近 1 萬元的健保開銷。
Q2：我想幫家裡長輩領補助，需要去臨櫃填表、準備資料申請嗎？
多數縣市（如花蓮縣、新竹市、南投縣、台東縣）皆採取「免申請、政府主動造冊」的便民機制。政府會自行比對戶籍與年齡資料並對接健保署，直接在保費單上進行減免扣抵。不過各縣市試辦進度不同，民眾可留意各縣市府最新通知。
Q3：請問每一個補助縣市都有「排富限制」嗎？
並非都有。例如屏東縣定有排富限制（綜合所得稅率須在 5% 以下）；而新竹市、南投縣、台東縣等縣市則打出「不排富」的長輩福利大旗，各地方政府在財政盤點與規範上各有不同。
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1. 屏東縣》政策擴大受惠！分兩階段超前實施
屏東縣政府目前針對 65 歲以上低收入戶、70 歲以上中低收入戶及離島小琉球長者已有補助。縣長周春米宣布福利大升級，分為兩階段擴大實施：
第一階段（2026年7月起）： 針對「65歲至69歲的中低收入戶長輩」超前實施健保費補助。
第二階段（2027年1月1日起）： 全面擴大實施！設籍屏東縣滿 1 年、年滿 65 歲以上長者，以及原住民長輩年滿 55 歲以上。
資格限制： 設有排富限制，限綜合所得稅率在 5%（含）以下之長者，預計將有 17 萬人受惠。
2. 南投縣》現正實施中！超過 10 萬名長輩受惠
南投縣政府的健保免繳新制起跑速度快，現已正式實施，符合資格的縣民不用再眼巴巴等待。
誰可以領： 65 歲以上老人、55 歲以上原住民。
補助方式： 每月 826 元的健保費自付額轉由縣府全額負擔，長輩同樣不需要特別跑流程申請，1 年能省下近 1 萬元，共有 10 萬 6000 人受惠。
新竹市政府積極爭取銀髮族權益，正式推出「老人全民健康保險自付保險費補助計畫」。
誰可以領： 年滿 65 歲以上的長者，以及年滿 55 歲以上的原住民。
資格限制： 目前尚未獲得其他政府機關全額補助健保費者。每人每月最高補助 826 元，強調「不排富、免申請」，預估 7 萬人受惠。
發放時間： 新竹市府回應，目前已將計畫函報衛生福利部並著手編列追加預算，預計今年（2026年）第四季正式實施上路。
台東縣政府走在全台福利前線，今年初就已經讓符合資格的鄉親享受省錢小確幸。
誰可以領： 設籍台東滿 1 年、年滿 70 歲以上的長者。
補助方式： 推出「長者健保費縣府代繳」政策，由縣府主動代繳自付額，且不設任何排富限制，近 3 萬名長者受惠。
5. 苗栗縣》高齡優待加碼！7 月起試辦免繳健保費
苗栗縣政府今年正式跟進福利陣線，著重照顧在地的高齡老寶貝。
誰可以領： 居住在苗栗縣、年滿 80 歲以上之長者。
發放時間： 新制將於今年 7 月正式展開試辦，約有 2.6 萬名高齡長者能實質享受免繳健保費福利。
花蓮縣政府推動銀髮照護，設有極為便利的貼心機制，長輩完全不需要自己跑腿辦理。
誰可以領： 年滿 65 歲以上，且設籍花蓮縣滿 1 年之長者。
補助金額： 每人每月最高補助 826 元。若健保自付保險費低於補助上限者，等同「免費」全額補助。
資格限制： 採免主動申請機制，由縣府主動造冊送健保署，符合資格者直接辦理保費減免。
Q1：這次地方政府補助的健保費，每個月最多幫忙省多少錢？
只要符合上述各縣市的特定年齡與設籍資格，每人每月最高可補助 826 元（即全額自付保險費上限），換算下來，一年下來直接幫長輩及子女省下近 1 萬元的健保開銷。
Q2：我想幫家裡長輩領補助，需要去臨櫃填表、準備資料申請嗎？
多數縣市（如花蓮縣、新竹市、南投縣、台東縣）皆採取「免申請、政府主動造冊」的便民機制。政府會自行比對戶籍與年齡資料並對接健保署，直接在保費單上進行減免扣抵。不過各縣市試辦進度不同，民眾可留意各縣市府最新通知。
Q3：請問每一個補助縣市都有「排富限制」嗎？
並非都有。例如屏東縣定有排富限制（綜合所得稅率須在 5% 以下）；而新竹市、南投縣、台東縣等縣市則打出「不排富」的長輩福利大旗，各地方政府在財政盤點與規範上各有不同。