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在市場對美國聯準會（Fed）升息預期加深之下，美元指數突破101點，創下逾1年新高，日圓兌美元貶破161，新台幣兌美元今（24）日早盤也回貶，不過，由於月底出口商有拋匯需求，相較台股盤中一度大跌逾千點，新台幣貶幅有限，目前最低來到31.674元，貶值4.9分。就國際匯市來看，熱錢回流美元，美元指數衝破101，一度來到101.45，目前在101.44盤整。亞洲主要貨幣日圓兌美元貶破161後，今日早盤一度下探161.63，目前在161.51附近，韓元兌美元亦一度貶至1537.3，離岸人民幣兌美元一度下探6.7967，目前拉回至6.7906附近。至於新台幣兌美元今日早盤也回貶，以31.64元、貶值1.5分開出，在美元續強及台股大跌逾千點之下，新台幣進一步下探31.674元，貶值4.9分，不過，由於進入月底，出口商也有實質拋匯需求，台股跌幅收斂，新台幣貶幅有限，目前在31.665元至31.674元盤整。