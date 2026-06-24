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米克拉颱風恐登陸日本 穿過京都、大阪

▲日本正處於梅雨季，米克拉颱風將會加大當地雨勢。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風持續北上，氣象專家賈新興表示，明（25）日影響琉球、周五（6月26日）可能登陸日本四國或九州，周末（6月27日至6月28日）穿越京阪地區，颱風雖將逐漸減弱，但恐與梅雨鋒面結合增強風雨。賈新興指出，米克拉颱風目前持續在台灣東方北上，路徑預估明天對琉球造成影響，周五可能從四國、九州一帶登陸，周六、周日更可能穿過京阪地區，路徑對日本本島、太平洋側威脅極大。賈新興說明，米克拉颱風雖然在北上期間，強度會不斷減弱，但日本地區適逢梅雨季，米克拉颱風可能會和中緯度系統結合，加強日本的風力、雨勢，目前來看，「四國、九州、京都、大阪」是最需要留意的城市。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，沖繩那霸機場在周五白天的航班起降將首當其衝受到威脅，名古屋中部國際機場則預估在周六下午至夜間，面臨強風雨帶來的航班異動風險。此外，東京羽田機場、成田機場，要特別留意周六夜間至周日凌晨期間的天候變化，實際的航班起降、延誤或取消情形，仍須視颱風後續發展而定。