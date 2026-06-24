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由億萬富豪Elon Musk領軍的太空科技公司SpaceX，在完成備受矚目的首次公開募股（IPO）後，隨即展開大規模募資行動。SpaceX 24日宣布啟動總規模至少250億美元（約新台幣7928億元）的債券發行計畫，以支應公司快速擴張的人工智慧（AI）業務與基礎建設需求。根據路透社報導，此次將發行5個不同年期的優先無擔保債券，包括5年期、7年期、10年期、20年期及30年期等五個批次，募集資金將優先用於償還過渡性貸款（Bridge Loan）融資，剩餘資金則投入一般企業營運及未來發展計畫。市場反應相當熱烈。知情人士透露，此次債券發行吸引的認購資金已接近850億美元（約新台幣2.7兆元），遠高於原訂募資規模，顯示投資人對SpaceX未來發展前景抱持高度信心。這也是SpaceX首次以投資等級（Investment Grade）身分發行美元債券。上週，多家國際信評機構已授予SpaceX投資等級評等，代表市場認可其財務穩健度以及長期償債能力。此次發債由美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）、摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（Morgan Stanley，摩根士丹利）等華爾街大型投行共同主導。分析指出，SpaceX近年積極從火箭與衛星業務跨足人工智慧領域，旗下AI計畫需要投入龐大資本，包括興建大型資料中心、採購高效能運算設備，以及建置電力與基礎設施等，總投資規模可能高達數百億美元。市場普遍認為，這場AI競賽正成為SpaceX未來成長的重要引擎，但同時也是極度燒錢的長期布局。隨著AI算力需求持續爆發，各大科技巨頭紛紛加碼投資資料中心與晶片設備，SpaceX也希望藉由充裕資金鞏固競爭優勢。值得注意的是，SpaceX於6月12日掛牌上市後一度引爆市場追捧，但近期受到全球科技股修正影響，股價出現回檔。不過，在宣布發債計畫及獲得投資等級信評加持後，SpaceX股價24日重新走揚，擺脫先前科技股賣壓陰霾。市場人士認為，此次超額認購不僅反映投資人看好SpaceX在太空產業的領導地位，也顯示資本市場願意為馬斯克的AI布局提供龐大資金支持，未來SpaceX是否能將火箭事業成功延伸至AI領域，將成為全球科技產業關注焦點。