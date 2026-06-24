他將在約3個月後滿24歲

這一名球員上限不高，在未來很難扛起球隊大樑

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身高6呎9吋（約206公分），體重240磅（約109公斤）

倫德伯格是那種從第一天起就能融入NBA輪替陣容的選手

在首輪前20順位選入22歲以上的『高齡新秀』，成功的案例並不多見。

幾乎能勝任比賽的每一個環節

缺乏球星的心態

非常適合已經有一個成熟體系、且以柯瑞為核心運轉的勇士隊

能填補場上的三個位置

2026年NBA選秀大會今（24）日正式上演，金州勇士隊在首輪第11順位做出了一個令各界高度關注的決定，選進了剛帶領密西根大學奪下NCAA全國冠軍的明星前鋒——亞克塞爾·倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。這位甫獲大十聯盟（Big Ten）年度最佳球員殊榮的冠軍隊核心，被視為選秀會上「即戰力」最強的球員之一，但其高齡身份恐怕將是其隱憂，。另外，這是一次「豪賭現在」的選擇。毫無疑問，倫德伯格很快就會融入勇士隊的體系。他身材高大、投籃精準，幾周前他為勇士隊試訓時，對能和柯瑞（Stephen Curry）一起打球感到非常興奮。勇士隊選下他，毫無疑問代表著將孤注一擲，力拚當下。倫德伯格出生於2002年9月30日，。他在2025-26賽季中展現了驚人的統治力，不僅帶領密西根大學奪下隊史自1989年以來首座全國冠軍，個人更包攬了聯盟年度最佳球員、全美第一隊等多項大獎。他在球場上具備小前鋒到大前鋒的搖擺能力，場均數據亮眼，且是NCAA歷史上唯二能在單季達成600分、400籃板與150助攻的球員。資深NBA記者約翰·霍林格（John Hollinger）對此給予了「A-」的高度評價，並直言：「，他的即戰力或許是本屆新秀中名列前茅的。」然而，這筆選秀也伴隨著不小的爭議。知名籃球作家邁克·沃庫諾夫（Mike Vorkunov）在第一時間提出質疑，指出倫德伯格在開幕戰當天就將滿24歲。沃庫諾夫分析：「NBA選秀歷史顯示，對於以爭冠為目標的勇士隊而言，這確實是一場風險不小的賭博。」與那些擁有極高「成長上限（Upside）」的年輕潛力新秀相比，倫德伯格的發展潛力被認為較為有限。外界擔憂，他是否能在進入高強度的NBA賽場後，持續適應職業級別的對抗與速度。《The Athletic》訪問一位西部球探，對方稱讚倫德伯格「」：運球、搶籃板、投籃、控球。沒有什麼他做不到的。但是其最大的問題在於他：「他總是機械地、一味地尋找正確的出手機會。而真正的球星有時需要這樣想：『我知道把球傳給那個人是正確的選擇，但我比他強，所以我決定自己出手。』這才是球星該做的。倫德伯格顯然不是那種人。他會把球傳給三分命中率只有32%的球員，鼓勵他出手，而他自己的三分球命中率卻高達37%。」不過，他這種無私球風，顯然會。勇士管理層顯然認為倫德伯格這種擁有NCAA頂級奪冠經驗、成熟度極高的球員，或許比一名需要長期培育的「潛力股」更具價值。倫德伯格不僅，其具備的冠軍心態與團隊紀律，也能精準對接勇士目前的陣容架構。他或許不是未來十年聯盟的看板人物，但若能在新秀賽季就為勇士板凳深度帶來實質貢獻，那麼這筆選秀操作將被視為成功的「win-now（即刻奪冠）」補強。