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民眾黨近日質疑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任職的akaSwap公司，與獲得文化部補助的威如科技關係密切，因此質疑蘇巧慧未利益迴避、「一手審預算，一手拿補助」，要求她道歉並退選新北市長；不過此事意外爆出國民黨立委葛如鈞也是威如科技股東，葛如鈞昨（23）日聲明表示，自己持有約10萬元股份，佔比不到2%，已決定拋棄所持有該特定公司的一切股份及相關權益。對此，資深媒體人鍾年晃質疑，葛如鈞連只投資100元的「虛實科技」都有申報，為什麼獨漏威如沒申報呢？鍾年晃昨質疑，葛如鈞才是威如的股東，說要放棄所有的利益，但他還是想問一句，為什麼不申報？公職人員財產申報法規定，投資單一事業未達100萬免申報，但是，如果投資不同事業總額超過100萬，則不論金額都必須申報。顯然，葛如鈞是知道這個規定，所以他連只投資100元的「虛實科技」都有申報，為什麼獨漏威如呢？另外，台灣青年民主協會理事張育萌也質疑，葛如鈞承認是「威如科技」的股東，但他的最新一份財產申報，在「事業投資項目」只有他太太的兩筆投資：一筆是「敏捷賦能公司」，另一筆是「虛實共鳴公司」，就是沒有他今天承認的「威如科技」那10萬元股份，麻煩葛如鈞趕快籌「財產申報不實」的罰款，最輕也要罰6萬、最重罰120萬。