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卵巢癌症狀常被誤認脹氣 醫：7成確診已第三、四期

卵巢癌易復發 醫：7成晚期病人3年內面臨捲土重來

一名61歲個案因呼吸喘、腹部脹痛不適，前往就醫，急診醫師透過電腦斷層中發現，患者的骨盆腔有大型腫瘤且懷疑惡性，進一步檢查確認是第四期卵巢癌轉移。台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師楊牧峻提到，卵巢癌主要風險因子包括年齡增長、初經早、停經晚、未曾生育、子宮內膜異位症以及基因遺傳等；也常被稱為「沉默的婦癌」，主因是早期症狀不明顯，且表現非特異性。楊牧峻說，卵巢癌患者可能僅出現腹脹、下腹不適、噁心嘔吐、食慾不振等症狀，容易被誤認為腸胃脹氣、便秘或一般腸胃道不適。且卵巢癌不似大腸癌、子宮頸癌及肺癌等癌症有高風險族群的普篩工具，即使抽血檢測的腫瘤指數也可能受其他疾病影響，並非絕對客觀。「早期篩檢相對困難。」楊牧峻說，根據統計，約有7成的卵巢癌患者確診時已屬第三、四期。楊牧峻指出，卵巢癌的治療方式依期別與腫瘤分布決定。第一、二期患者多以手術為主，術後視情況加上化學治療；第三、四期患者若腫瘤分布廣泛、腹膜或遠端已有轉移，則會評估是否先以化療縮小腫瘤，再進行手術。楊牧峻提到，雖然不少患者確診時已是晚期，但因為卵巢癌對化學治療的反應率極高，約7成患者能有效治療，只是其自然病程極易復發，因此也有將近7成的晚期患者會在3年內面臨癌細胞捲土重來，因此後續的標靶維持治療相當重要。楊牧峻提醒，卵巢癌症狀容易被忽略，若民眾出現持續腹脹、下腹不適、腸胃症狀反覆未改善，或就醫服藥後仍找不到原因，就應提高警覺，進一步至醫院接受腹部超音波、電腦斷層等檢查。若家族中有乳癌、卵巢癌病史，也可與醫師討論基因檢測，定期追蹤，以利早期發現、及早治療。