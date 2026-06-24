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國防部17日提出《軍事教育條例》修正草案，軍校得增設1名「文職副校長」，打破軍校全軍職慣例。有報導指出，近年有綠委兩度替民間人士關說，希望國防院安排友人擔任研究員，並以砍國防院預算要脅，如今國防部回應綠委提案，也被質疑有政治黑手。對此，國防部長顧立雄說，文職副校長是參考國外軍事院校，襄助校長，任用都要經過校務會議審定。藍委徐欣瑩、綠委王定宇先後在2024、2025年提案修正《軍事教育條例》第8條，擬設置文職副校長一職，提案說明認為，除可強化教育品質保證機制，亦能推動跨軍種、跨領域知識整合與創新研究，有助於我國軍事教育體系接軌國際標準。《中國時報》報導，有綠委兩度為民間友人關說，盼安排進國防院擔任研究員，並以砍國防院預算要脅，但遭國防院拒絕，結果真的被砍了今年度部分預算，以此質疑倘若軍校文職副校長政策通過，政治黑手一定會想方設法伸進來。國防部長顧立雄今表示，文職副校長主要是參考國外的軍事院校，都有文職副校長的設置，主要就是襄助校長，因為他有一定的任用條件，有一定的學術資格，所以會協助設計課程跟學術研究，還有跟其他院校、國外交流，都可以襄助校長，而任用都是要經過整個校務會議來審定。