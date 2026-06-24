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▲鍾欣怡夫妻倆共同開設Podcast節目「雙欣家庭」，第一集就宣布要舉家移民美國。（圖／翻攝自鍾欣怡 Cathy Chung﻿ FB）

銀色夫妻檔鍾欣怡與製作人老公孫樂欣結婚將滿10年，近日在自製Podcast節目「雙欣家庭」中拋出震撼彈，鍾欣怡正式宣布全家預計於明年暑假移居美國。而這項重大的決定背後有不少爭執發生，夫妻倆曾因工作與家庭規劃數度意見不合，甚至爆發激烈大吵，一度計畫台灣、美國跨國分居兩地，讓孫樂欣急得直言「這樣婚姻絕對會不保」，婚姻一度亮起紅燈。演過《麻辣鮮師》、《雨後驕陽》的鍾欣怡，這幾年將事業重心成功轉向電商與直播，且皆正值巔峰。對於子女教育始終抱持「全力以赴」態度的她，透露女兒與兒子在藝術與音樂領域都展現出極高天賦。夫妻倆經過長期的深思熟慮與深談後，為了給孩子更好的國際教育與成長環境，才拍板決定將舉家移民美國。而這個看似為了孩子未來的夢幻計畫，卻差點成為摧毀兩人婚姻的未爆彈。鍾欣怡坦言，由於捨不得放手在台灣正如日中天的電商事業，當初曾向老公提出一個「跨國分居」的折衷方案，由孫樂欣先帶著女兒赴美適應生活，自己則與兒子留在台灣繼續打拚，預計2年後再過去會合。結果這個提議遭到孫樂欣強烈反對，他理性分析指出，現代生活步調太快、外界的誘惑也很多，夫妻一旦分隔兩地長達2年，對感情而言是極大的考驗，即便過去感情再深厚，長期跨國分居「這樣婚姻絕對會不保！」孫樂欣的一番話，瞬間點醒了事事想衝第一的鍾欣怡。孫樂欣也提醒，家庭的核心價值若因距離而產生裂痕，屆時事業再成功也無法彌補遺憾，夫妻必須正視分居所帶來的巨大風險。在經過無數次的深夜長談、拉扯與反覆溝通後，夫妻倆最終達成共識，澈底否決了分居計畫。鍾欣怡甜蜜表示，兩個人不用活成別人期待的樣子，只要剛好適合彼此，就能走得很好。既然決定要去美國，那就一滴時間都不要浪費，最終決定全家四口同步出發。為了兼顧家庭與工作，鍾欣怡未來勢必得開啟「空中飛人」的模式，頻繁往返台美兩地、雙邊奔波，雖然前期會格外忙碌，但能有效保持事業與家庭生活的平衡。她也藉此鼓勵在家庭與事業間掙扎的現代女性：「拒絕被生活PUA！只要方向一致，再曲折的路都能活出自己喜歡的樣子！」