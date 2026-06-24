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▲粿粿（左）與王子（右）出軌後已成法院認證，不過目前粿粿仍與范姜彥豐有婚姻關係，近日卻被直擊開車進出王子的南港豪宅。（圖／IG@meigo.c）

女星粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐婚變風波持續延燒，雙方目前仍在協議離婚階段，但今（24）日卻遭週刊爆出頻繁進出王子（邱勝翊）位於南港的豪宅，讓人忍不住發想，粿粿究竟多愛王子？回顧事件剛爆發時，粿粿曾被爆出私下稱呼王子為「殿下」，在范姜彥豐開出1600萬元條件協商時，粿粿也選擇拒絕，最終與王子認賠100萬元結束官司，可見粿王關係無堅不摧。根據《CTWANT》報導，粿粿於6月16日下午開車前往南港豪宅區，期間未見其他人同行，離開後則照常接送家人，整體行程與平日並無太大差異。不過由於目前她與王子的關係仍備受外界關注，因此長時間停留於豪宅社區，也讓外界產生諸多聯想。除了豪宅疑雲外，范姜彥豐委任律師也透露，粿粿與友人私下聊天時，皆以「殿下」稱呼王子，形容對方在朋友圈中如同國王般的存在，並將此視為兩人互動相當親近的佐證之一。相關說法曝光後，也再度引發網友熱議。回顧整起事件，2025年底范姜彥豐突拍片指控粿粿與王子的婚外情，家醜外揚拋出演藝圈震撼彈，雙方私下協商離婚期間，男方曾透過徵信社人士出面協調，范姜彥豐開出了1600萬元的賠償兼離婚條件，對此王子表示自己還在替父親償還債務，1600萬元的金額過高、無力負荷，曾希望爭取分期付款。粿粿也曾在影片中指控范姜「獅子大開口」一事。之後范姜彥豐改向法院提起侵害配偶權訴訟，並且求償100萬元。到了2026年4月開庭時，粿粿與王子透過律師選擇認諾賠償100萬元，全案隨即定讞，婚外情官司正式畫下句點。由於案件在第一時間結束，讓外界期盼能夠紀錄粿王不倫證據的判決書的心願落空。