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▲朱軒洋說嚴藝文的劇本寫得「有狀況」。（圖／翻攝自YouTube 公視）

，卻也笑稱：「結果我把男演員都搞得滿脆弱的。」嚴藝文透露， 朱軒洋有一次跟她說：「表演好難，我覺得我好像不會表演。」讓她笑說當時心裡想：「我到底是給演員多大的壓力啊！」朱軒洋表 示，真的把情緒全部都給出去的時候：「那一陣子我是蠻害怕的」， 但張孝全告訴他：「我們演這個角色要把所有的包袱丟掉。」 朱軒洋還將這些啟發寫在劇本上時刻提醒自己。







朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》中飾演男主角「周可傑」的年輕時期，身為樂團主唱，又有一張帥氣的臉，讓他從來不缺女朋友，而他最愛的就是捲髮大胸部的女生，官方釋出幕後花絮，朱軒洋在一句「長捲髮奶很大」的台詞頻卡關，崩潰喊：「怎麼了」！好不容易過了，他直接仰天大吼，導演嚴藝文也自認對年輕演員比較嚴格，常常要他們看回放：「看看自己拙劣的演技。」在官方釋出的幕後花絮中，只見朱軒洋卡在一句台詞「長捲髮奶很大」，雖然只是一句簡單的話，但要展現出年輕氣盛、害羞又可愛的狀態，讓他頻卡關，還一度困惑喊：「怎麼了！」但嚴藝文也沒有要放過他的意思，繼續刁這句台詞，終於給過之後，朱軒洋仰天大吼，嚴藝文也誇獎：「小朱，你做到了！」嚴藝文不諱言，自己對年輕演員比較嚴格，常常會叫他們到螢幕看看自己拙劣的演技，還有一次在打撞球的場景，嚴藝文對朱軒洋說：「那是因為你前面演太爛」，朱軒洋也沒在怕，直接回嗆：「妳寫得也有一些狀況。」嚴藝文笑說：「你想說我寫得也很爛對不對！」兩人在片場你追我打。談及片場氛圍，嚴藝文坦言，自己在創作上嘗試呈現「男性的脆弱」