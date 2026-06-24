我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年NBA選秀大會今（24）日正式上演，金州勇士隊在首輪第11順位做出了一個令各界高度關注的決定，選進了剛帶領密西根大學奪下NCAA全國冠軍的明星前鋒——亞克塞爾·倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA選秀大會金州勇士隊在第11順位選下密西根大學前鋒倫德博格（Yaxel Lendeborg）的過程，但這次關鍵選擇似乎在球團內並未達成共識。根據ESPN轉播畫面，勇士老闆拉科布（Joe Lacob）與總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在選秀現場激烈交談的畫面，在社群內部引起外界對於高層在選秀策略存在嚴重分歧的疑慮。選秀期間，美媒《NBACentral》轉發了一段現場影像，畫面中顯示老闆拉科布與總經理鄧利維表情嚴肅，兩人疑似在如何處理該順位選秀權的問題上爆發了口角。這段短片迅速在社交平台引爆討論，許多球迷對這支曾在過去幾年打造王朝的球隊表達擔憂。社群媒體上輿論一面倒地抨擊球隊現況，網友紛紛留言稱：「勇士陷入混亂，我一點都不意外」、「這根本就是個笑話球隊，正在糟蹋庫里（Stephen Curry）生涯末期」、「讓鄧利維做好他的工作，拉科布應該待在他的位置上，不要干涉選秀」。甚至有陰謀論指出，拉科布當時極力反對選擇倫德博格，甚至有球迷打趣道，他們或許是在討論需要花多少選秀權才能換來「字母哥」。目前23歲、屬於大齡新秀的倫德博格故事相當感人。這位身高2米08、體重109公斤的新秀，在場上司職大前鋒，本賽季於密西根大學繳出場均15.1分6.8籃板3.2助攻的亮眼數據，投籃命中率高達51.5%，三分命中率達37.2%。在選秀當下，倫德博格激動得熱淚盈眶。他賽後受訪時與患有闌尾癌的母親相擁，感性說道：「我不配站在這裡，是我的母親救了我。這一切犧牲都是值得的。」他表示，每一年選秀會，母親都會堅持打電話確保他在電視機前觀看，並告訴他有朝一日也能站在那舞台上。如今他成功被勇士選中，不僅是個人夢想成真，更是他對抗困境後最深情的告白。儘管球隊官方隨後在社群媒體熱情歡迎倫德博格加入，但老闆與管理層疑似意見不合的風波，已讓球迷對於球隊的建隊方向充滿不信任感。不少評論家認為，勇士目前不僅面臨戰力過渡期的陣痛，內部溝通問題似乎比球員天賦不足更加致命。倫德博格被認為上限有限，雖然被看好能很快融入球隊，但在柯瑞時代結束之後，他能否展現潛力在球隊之中獲得一席之地卻受到質疑。