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轟「蘇式作風」只會收割 李四川陣營：捷運成果不是政治秀場





交通部23日發函給新北市政府，正式准予捷運三鶯線營運，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也在昨晚發布該消息，不過，此舉引發國民黨新北市長參選人李四川陣營不滿。競辦主任江怡臻表示，蘇巧慧臉書發文搶功動作之快，令人瞠目結舌，仔細一看內文，通篇未提侯友宜，簡直讓人大開眼界，這就是典型的「表面尊侯，暗地割侯」，雙面人設的真面目完全現形。江怡臻指出，蘇巧慧割政績、小動作不斷，共有三大劣行。「第一，趁人之危，過分至極！」侯友宜人在國外考察，新北市政府全體上下都在為地方建設戰戰兢兢、辛勤打拚。蘇巧慧竟然在這個時間點，下午拿到交通部公文，隨即迫不及待發文，這不是趁虛而入、搞政治小動作，什麼才是？「第二，做足表面，骨子裡全在割稻尾！」江怡臻再說，這份公文的正式受文者清清楚楚寫著是「新北市政府」，三鶯線更是中央、新北市政府與無數基層同仁流汗打拚十年的成果。蘇巧慧洋洋灑灑寫了一大堆，感謝了蔡英文、感謝了賴清德、感謝了歷任行政院長，卻對這幾年帶領新北團隊沒日沒夜趕工的侯友宜隻字不提，侯友宜的名字在整篇文中「完全被消失」，這種選擇性的失明與刻意冷落，何其惡質。「第三，有政見，狠慧割？」江怡臻表示，三鶯線能順利通車，地方政府的責任是重中之重，包括前新北市長朱立倫、侯友宜等新北團隊，一棒接一棒、實打實做出來的硬實力政績，當年李四川也曾參與其中，無論是中央到地方，都有貢獻心力，蘇巧慧卻洋洋灑灑羅列了民進黨政治人物及自己的豐功偉業，完全漠視新北市歷任首長的努力及新北的自主性，根本是想把侯友宜的政績通通打包帶走，轉化成自己的政治資本。江怡臻痛批，這就是標準的「蘇式作風」——平時沒看到流汗，要收割時跑得比誰都快。新北市民眼睛是雪亮的，捷運通車是地方的喜事，更是大家的血汗成果，絕不是特定政治人物拿來玩弄政治心機、割稻尾的秀場。