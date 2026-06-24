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▲網紅愛里近日搬到韓國生活，坦言開始想念台灣。（圖／翻攝自愛里IG@allie.liao）

台灣跨性別網紅愛里近年積極展開新生活，去年開始學習韓文後，日前正式搬到韓國居住，如今移居滿100天，她在社群平台寫下長文分享心境，坦言自己到現在仍不算完全習慣。雖然生活逐漸步上軌道，但真正離開熟悉環境後，她才發現過去以為理所當然的台灣日常，其實藏著許多珍貴溫度，直言：「少了一點安心感。」愛里表示，以前常聽人說台灣很親切，她一度不太明白這句話的意思，甚至認為那些互動都只是普通小事。直到搬到海外生活，她才慢慢感受到差異。像是計程車司機隨口關心目的地、店員多說一句「慢慢來」，或是在還沒開口前，就有人自然把你當成自己人，這些細節如今都讓她格外想念。搬到韓國後，愛里也學會另一種生活方式，包括不輕易打擾別人、遵守規則，以及在人際相處中保持清楚界線，她認為這樣的社會模式成熟、理性，也相當有效率，並不是不好，只是偶爾坐上計程車、走進咖啡廳時，仍會感覺生活中少了某種難以形容的溫度，那是一種讓人安心的人情味。愛里坦言最近開始有些想念台灣，尤其懷念那些明明互不相識，卻願意陪她多聊幾句的人，對她而言台灣的溫暖不是刻意熱情，而是一種下飛機後彷彿有人輕輕接住自己的安心感，她也感受到自己在韓國生活後變得更加成熟，只是這樣的成熟究竟是不是好事，她一時之間也說不上來。經歷100天異鄉生活後，愛里對旅行與搬家有了新的理解。她原本以為離開熟悉的地方，是為了成為更厲害的人，但現在才明白，有時候出發不是為了改變自己，而是繞了一大圈後，更清楚知道自己喜歡什麼、珍惜什麼。即使現在仍有陌生、辛苦與想家的夜晚，她仍鼓勵自己繼續往前走，相信有一天這些經歷都會變成能笑著說出口的故事。