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2026年上半年，全球金融市場在不確定的通膨與地緣政治背景下依然展現韌性，關鍵推手無疑是人工智慧（AI）相關投資的爆發性成長，從半導體、雲端運算到資料中心建設，AI資本支出持續擴大，使股市在波動中維持上行趨勢。不過，外銀指出，儘管前景正向，風險仍不可忽視，主要風險包括AI成長動能減弱、非AI經濟表現不如預期，還有利率維持高檔帶來的融資壓力，當前個股與整體市場回報差異持續擴大，集中持股風險顯著上升，投資策略強調分散配置的重要性。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮指出，AI需求的結構性成長正重塑全球資本流動，算力需求與雲端服務的快速擴張，使AI相關資本支出可望在2026年大幅成長，進一步推動晶片設計、設備製造及記憶體等產業鏈發展。在此趨勢下，AI相關股票的上行動能仍可望持續支撐整體市場表現，特別是在AI基礎建設階段中扮演「鏟子與圓鍬」角色的企業，最能直接受惠，因為這些公司具備較高的需求能見度、較強的定價能力以及更穩健的盈利動能，且與資本開支周期關聯最為密切。從區域角度來看，台灣在先進製程與晶圓代工領域具有領先優勢，其戰略地位不可忽視。儘管前景正向，不過，他也提醒，風險仍不可忽視，主要風險包括AI成長動能減弱、非AI經濟表現不如預期，以及利率維持高檔帶來的融資壓力。當前市場的核心特徵之一，是個股與整體市場回報差異持續擴大，使集中持股的風險顯著上升。因此，投資策略上強調分散配置的重要性。在股票方面，胡俊禮建議，投資人應強化全球配置，以掌握區域間日益分化的成長動能：其中美國市場受惠於AI投資持續擴張與經濟韌性，亞洲市場主要受惠於AI供應鏈發展與盈利成長，而歐洲則在工業與醫療產業中展現穩健的基本面；在債券市場，中短期的優質債券殖利率具吸引力，有助於提升投資組合穩定性；大宗商品配置亦應由過去偏重單一黃金，逐步擴展至能源與工業金屬。整體而言，胡俊禮指出隨著市場由集中走向擴散，投資策略的核心已從選擇單一標的轉向建構整體組合。在此環境下，投資組合構建的重要性不亞於市場方向，唯有兼顧分散、紀律與策略配置，才能在波動加劇的市場中穩健前行。