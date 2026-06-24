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波特蘭拓荒者隊官方於今（24）日正式宣布，球隊已聘請明尼蘇達灰狼隊首席助理教練米卡·諾里（Micah Nori）擔任下一任總教練。根據《The Athletic》記者傑森·奎克（Jason Quick）報導，諾里已與球隊簽署一份一年合約，並包含未來兩年的球隊選擇權。隨著此一任命，波特蘭成為本週期最後一支填補主帥空缺的 NBA 球隊。現年 52 歲的米卡·諾里在 NBA 執教資歷極其深厚，從 2000 年代末期開始，他先後於多倫多暴龍、沙加緬度國王、丹佛金塊與底特律活塞擔任助理教練。自 2021 年起，他成為明尼蘇達灰狼隊總教練克里斯·芬奇（Chris Finch）的核心副手。在諾里輔佐期間，灰狼隊完成了脫胎換骨的重建，連續五個賽季闖入季後賽，並兩度挺進西區決賽。芬奇對諾里的評價極高，甚至在 2024 年季後賽期間因膝傷無法指揮時，放心地將部分場邊執教權交給諾里。芬奇盛讚道：「他在陣容搭配、輪換調度以及關鍵球處理（ATO）方面是頂級的，他對比賽細節的洞察力簡直無人能敵。」波特蘭拓荒者在經歷了場外經營權動盪與前主帥涉入賭博調查的風波後，代總教練斯普利特（Tiago Splitter）於上賽季帶領球隊取得近五年來首次勝率過半的戰績，並在附加賽中闖入季後賽，隨後轉戰芝加哥公牛隊執教。接下帥印的諾里，將面臨不小的挑戰，但手中亦握有兩張王牌：剛剛入選生涯首次全明星賽的阿夫迪亞（Deni Avdija），以及傷癒歸隊的傳奇球星里拉德（Damian Lillard）。諾里以其細膩的進攻戰術聞名，球團期望他能將這套進攻哲學導入波特蘭，帶領這支年輕且充滿潛力的球隊在競爭激烈的西區更上一層樓。儘管老闆唐頓（Tom Dundon）的削減成本策略曾引發球迷擔憂，但諾里的加盟無疑為波特蘭注入了一劑強心針。隨著各隊補強陸續到位，這支新生的波特蘭拓荒者在諾里的調教下，能否在下賽季展現出脫胎換骨的戰術素養，已成為 rip city 球迷最期待的焦點。對於米卡·諾里而言，這將是他職業生涯首次擔任 NBA 總教練，這位過去始終站在鎂光燈背後的戰術大腦，現在終於要走到舞台中央，證明自己足以帶領一支球隊從季後賽邊緣躍升為真正的爭冠勁旅。