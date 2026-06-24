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高鐵延伸屏東案有信心 拚明年底通過環評二階審查

高鐵通車即將滿20年，搭乘人次逐年提升，去年突破8000萬人，不過現有運能有限，時常遇到自由座人滿為患，甚至需要站到對號座車廂。高鐵今年285億元購買新世代列車N700ST，交通部鐵道局局長楊正君指出，新車預計可提前在明年中陸續上線，12組列車全數上線，可以提升運能25%。高鐵去年運量達8207萬人次，成長率達4.88%，董事長史哲更預估今年預期會再突破，成長率預期跟去年相近。為紓解人潮、增加運能，高鐵近一年內緊鑼密鼓規劃簽訂21個分包合約，斥資超過300億元包含廠房興建、新車購買等，為成立以來最大資本支出。今在立法院交通委員會立委洪孟楷關切，尖峰時間站立旅客眾多，網路上近期網路討論沸沸揚揚，新車還有一年半才會上線，是否有提前的努力空間？楊正君回應，新車將在今年7月底出廠，8月中旬抵台，按目前進度來比原先預期的明年第3季上線更提前，朝向明年中陸續上線努力，解除自由座擁擠狀況，待新車全數上線後，可以增加運能25%。另外，針對高鐵延伸案一事，楊正君說，高鐵延伸計畫不論是延伸宜蘭、屏東在社會上都引發意見討論，宜蘭案件中鐵道局面對外界意見都積極溝通說明，也通過環評；自己對高鐵延伸屏東一案有信心，爭取明年底通過環評二階審查。