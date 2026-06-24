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米克拉牽引西南季風 周末鋒面接力帶雨

▲隨著米克拉颱風往北，會慢慢把南海北部的西南季風往台灣牽引。（圖／中央氣象署）

米克拉核心小又偏東 台灣躲過最強風雨區

▲米克拉颱風「北弱南強」的狀態明顯，發生「垂直風切不對稱」結構。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，受米克拉颱風北上牽引西南季風影響，今明兩天（6月24日至6月25日）西半部水氣明顯增多，嘉義以南降雨逐漸增強，周五、周六（6月26日至6月27日）再有鋒面接力，各地天氣不穩，西半部、中北部須留意局部大雨與短時強降雨。吳聖宇說明，隨著米克拉颱風往北，會慢慢把南海北部的西南季風往台灣牽引，因此今明兩天，西半部變成迎風面，水氣增多，降雨也逐漸增多，今天嘉義以南開始有短暫陣雨或雷雨，下半天至晚間會比較明顯，其它地區則是白天容易有熱對流雷雨，明天降雨更多。周五、周六，北邊鋒面接力來到北部海面，加上西南季風水氣，各地天氣不穩定，尤其周五西半部有陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，台灣海峽沿岸有短時強降雨，周六鋒面北抬，中北部仍有短暫陣雨、雷雨、局部較大雨勢。吳聖宇分析，米克拉颱風昨天發生「垂直風切不對稱」結構，颱風「北弱南強」的狀態明顯，主因是環境垂直風切為北風風切，加上北側太平洋高壓遺留的乾空氣，對比南邊的西南季風暖濕空氣，明顯可以看出颱風北側缺乏明顯的環流雲雨帶，颱風南側則是對流旺盛雲雨帶完整。吳聖宇強調，米克拉颱風還有「東側威力大於西側」的型態，加上核心環流很小，因此靠近台灣的西側，風力顯得偏弱，遇到地形後不但無法進入陸地，反而順著陸地阻擋而往南轉折，導致「米克拉颱風雖然距離台灣不是很遠，但台灣陸地上的感受卻不是很大」的感受。