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立法院長韓國瑜率團訪美，第二日和美國亞利桑那州商務廳（ACA）進行早餐會並聽取商務簡報。韓國瑜說，台灣除了高科技半導體，還有眾多中小企業隱形冠軍生產各式產品，希望未來與亞利桑那州創造更多合作機會；亞利桑那州商務廳長華森則大讚，台灣是可信賴且珍貴的夥伴。立法院則指出，訪團預期在華府期間，將和美國國會、智庫、僑胞及行政部門交流。立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美團，今在我駐洛杉磯辦事處馬博元總領事陪同下，與亞利桑那州商務廳（ACA）廳長華森（Sandra Watson）早餐會，並由副廳長Agnese Sturmane及執行副廳長Ryan Ruiz為訪團進行亞州商務簡報。立法院新聞稿指出，韓國瑜致詞時說，本次多數訪團成員初次到訪鳳凰城，感受此地人民熱情如天氣般溫暖，繼簡介台灣國會制度，並提及本屆以來立法院已接待七千多位外賓，因台灣受到全球華人的關注，有超過二千名記者登記採訪。院長繼指出，包含具指標性的台積電亞利桑那廠在內，台灣商業投資動向也是海內外關注焦點，而亞利桑那州持續強化與台灣的合作關係，也同樣受到國際矚目。院長最後強調，台灣除了高科技半導體，還有眾多中小企業隱形冠軍生產各式產品，希望未來與亞利桑那州創造更多合作機會。亞利桑那州商務廳長華森代表州長歡迎訪團到訪，她表示台灣是可信賴且珍貴的夥伴，2013年迄今她已多次訪問台灣，從台灣學到許多創新科技推動的方向，亞利桑那州獲得的成功也受到許多國際夥伴的幫助；2025年台灣已成為該州第2大貿易夥伴，雙邊貿易額達210億美元，包含台積電1,650億美元的投資案在內，目前約有200家台灣廠商赴該州投資，為當地提供上萬個工作機會，改變亞州經濟藍圖。台灣與亞利桑那州合作領域包含半導體、AI、生技醫學等領域，盼持續強化雙邊夥伴關係。立法院新聞稿表示，與會委員皆協助反映與台灣企業代表座談時聽取的意見，包含人才需求、赴美工作簽證申請速度，投資環境及相關基礎建設等，建議亞州參考台灣建置科學園區的經驗，由政府帶頭做好前置規劃，均獲華森廳長具體回應說明，允諾持續協助改善投資環境，增強企業的信心。