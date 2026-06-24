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▲桃園火車站前老字號「桃花園飯店」宣告將熄燈，僅營業至6月底。（圖／取自桃花園飯店臉書）

桃園火車站前的老字號飯店「桃花園飯店」公告，今年6月30日將停止對外營運，原先訂房或持有發行有效的住宿券與餐飲券的消費者，可辦理全額退款。消息一出，不少在地人表示不捨，也有人提到回桃園必住桃花園飯店，更提到「那桃園市區還剩什麼飯店？」桃花園飯店鄰近桃園火車站，於民國104年正式開幕，成為火車站商圈的重要地標，也是不少民眾舉辦婚宴、聚餐或公司尾牙、春酒首選地點。在地人回憶，該飯店前身是「南華大飯店」，對父母輩來說是「最瞎趴」地點，之後經過重新整裝，2014年以桃花園飯店之名現身，如今營運12年後，也宣告畫下句點。消息傳出後引發網友們熱議，紛紛在社群留言：「住過一次，還不錯，不過我以為早就倒掉了」、「每次回桃園都一定會訂你們的飯店耶!!!太可惜了!!!傷心」、「那桃園市區還剩什麼飯店」等，不過也有在地人直言，從來沒有走進去過。桃花園飯店在官網公告，「為配合整體營運規劃調整，本飯店將於115年06月30日停止對外營運。」對於已預付訂金及線上訂房的顧客，將有專人聯繫辦理全額退款事宜；持有該飯店發行有效住宿券/餐飲券者，6月底前可辦理全額退費。而對於合作供應商與合作廠商，相關商務結算、帳款等事宜，財務團隊有專員負責處理。