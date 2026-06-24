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2026年世界盃賽事持續升溫，挪威王牌前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在小組賽前兩戰火力全開，繼首戰踢進2球後，昨（23）日對上塞內加爾再度單場攻進2球，再度率領挪威奪勝，提前挺進淘汰賽，個人本屆累積4球，成為世界盃話題人物之一。而網路上也再度翻出他過去在德甲時期「進球後挑釁敵隊球迷」的經典畫面，引發球迷熱議。近日有網友在社群平台Threads分享一段哈蘭德昔日效力德甲多特蒙德時期的比賽片段，影片曝光後迅速吸引大批網友朝聖。畫面中，哈蘭德進球後一如往常情緒高昂，直接衝向場邊觀眾席慶祝，還對著看台做出充滿氣勢的招牌動作，囂張又帶點挑釁意味，展現他一貫的張狂風格。不過場邊球迷顯然也不是省油的燈，鏡頭拍到敵對女球迷看著哈蘭德近距離在面前慶祝，直接朝場內回敬了中指，嘴裡似乎還不停怒罵，和哈蘭德興奮狂歡的模樣形成超強反差，讓這一幕瞬間變成足球迷心中的經典名場面。影片再度翻紅後，留言區也笑成一片，不少網友直呼：「國際友好手勢」、「大媽熱情回應」、「超好笑」。事實上，哈蘭德在場上向來就是超有存在感的球員，除了驚人的進球效率之外，充滿侵略性的慶祝方式也經常成為話題。如今正值世界盃熱戰，他靠著連兩戰梅開二度帶領挪威提前晉級，聲勢再度衝上高點，過往這些場邊「挑釁名場面」也跟著被挖出回味。